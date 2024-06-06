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В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек - РИА Новости, 06.06.2024
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16:12 06.06.2024 (обновлено: 16:29 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек - РИА Новости, 06.06.2024
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек
Домой на амбулаторное лечение выписаны 96 человек после ДТП с трамваями в Кемерово, в стационаре остается 21 пострадавший, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:12
2024-06-06T16:29
происшествия
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Домой на амбулаторное лечение выписаны 96 человек после ДТП с трамваями в Кемерово, в стационаре остается 21 пострадавший, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Девяносто шесть человек отпущены домой, находятся под амбулаторным наблюдением. На госпитализации сегодня находится 21 человек, у нас один человек добавился, потому что потребовалось дополнительное обследование. Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, всё с ними будет хорошо", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.Глава города выразил благодарность медикам и обычным горожанам, кто оказывал первую помощь пострадавшим."Спасибо большое всем нашим оперативным и экстренным службам, которые смогли очень быстро устранить последствия аварии, помогали людям на месте и, конечно же, позволили восстановить движение в максимально короткий срок", – написал мэр.Также он поблагодарил всех за слова поддержки и желание сдать кровь для пострадавших.
https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html
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происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек

В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек, 96 выписали

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Домой на амбулаторное лечение выписаны 96 человек после ДТП с трамваями в Кемерово, в стационаре остается 21 пострадавший, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Песков прокомментировал ситуацию с ДТП с трамваями в Кемерово
Вчера, 12:06
"Девяносто шесть человек отпущены домой, находятся под амбулаторным наблюдением. На госпитализации сегодня находится 21 человек, у нас один человек добавился, потому что потребовалось дополнительное обследование. Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, всё с ними будет хорошо", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.
Глава города выразил благодарность медикам и обычным горожанам, кто оказывал первую помощь пострадавшим.
"Спасибо большое всем нашим оперативным и экстренным службам, которые смогли очень быстро устранить последствия аварии, помогали людям на месте и, конечно же, позволили восстановить движение в максимально короткий срок", – написал мэр.
Также он поблагодарил всех за слова поддержки и желание сдать кровь для пострадавших.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
В Кремле пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в Кемерово
Вчера, 13:02
 
ПроисшествияКемеровоДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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