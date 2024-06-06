https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html

В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек

В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек - РИА Новости, 06.06.2024

В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек

Домой на амбулаторное лечение выписаны 96 человек после ДТП с трамваями в Кемерово, в стационаре остается 21 пострадавший, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:12

2024-06-06T16:12

2024-06-06T16:29

происшествия

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Домой на амбулаторное лечение выписаны 96 человек после ДТП с трамваями в Кемерово, в стационаре остается 21 пострадавший, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая. По оперативным данным пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."Девяносто шесть человек отпущены домой, находятся под амбулаторным наблюдением. На госпитализации сегодня находится 21 человек, у нас один человек добавился, потому что потребовалось дополнительное обследование. Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, всё с ними будет хорошо", – написал Анисимов в своем Telegram-канале.Глава города выразил благодарность медикам и обычным горожанам, кто оказывал первую помощь пострадавшим."Спасибо большое всем нашим оперативным и экстренным службам, которые смогли очень быстро устранить последствия аварии, помогали людям на месте и, конечно же, позволили восстановить движение в максимально короткий срок", – написал мэр.Также он поблагодарил всех за слова поддержки и желание сдать кровь для пострадавших.

https://ria.ru/20240606/peskov-1950944734.html

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кемерово

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, дтп с трамваями в кемерово