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В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране - РИА Новости, 06.06.2024
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12:12 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/dtp-1950948505.html
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране
Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:12
2024-06-06T12:12
госдума рф
дтп с трамваями в кемерово
кемеровская область
кемерово
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает депутат Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Ранее в четверг рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб. "Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит всё: качество и сроки ремонта, обслуживания. Причем внимание нужно уделить не только трамваям, но и автобусам, и составам пригородных поездов. Многие из них — ровесники своих вагоновожатых, водителей и машинистов", - сказал Толмачев РИА Новости. Он также отметил, что в кемеровской катастрофе нужно проверить всю цепочку ответственных, чтобы достоверно выяснить, кто допустил такую аварию.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
кемеровская область
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госдума рф, дтп с трамваями в кемерово, кемеровская область, кемерово, происшествия
Госдума РФ, ДТП с трамваями в Кемерово, Кемеровская область, Кемерово, Происшествия
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране

В ГД предложили проверить общественный транспорт после трагедии в Кемерово

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает депутат Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия").
Ранее в четверг рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб.
«
"Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит всё: качество и сроки ремонта, обслуживания. Причем внимание нужно уделить не только трамваям, но и автобусам, и составам пригородных поездов. Многие из них — ровесники своих вагоновожатых, водителей и машинистов", - сказал Толмачев РИА Новости.
Он также отметил, что в кемеровской катастрофе нужно проверить всю цепочку ответственных, чтобы достоверно выяснить, кто допустил такую аварию.
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10:05
 
Госдума РФДТП с трамваями в КемеровоКемеровская областьКемеровоПроисшествия
 
 
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