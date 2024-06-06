https://ria.ru/20240606/dtp-1950948505.html
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране - РИА Новости, 06.06.2024
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране
Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:12
2024-06-06T12:12
2024-06-06T12:12
госдума рф
дтп с трамваями в кемерово
кемеровская область
кемерово
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950874989_0:44:805:497_1920x0_80_0_0_f1bb8329ab1211e51654cba5c7e37580.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает депутат Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Ранее в четверг рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб. "Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит всё: качество и сроки ремонта, обслуживания. Причем внимание нужно уделить не только трамваям, но и автобусам, и составам пригородных поездов. Многие из них — ровесники своих вагоновожатых, водителей и машинистов", - сказал Толмачев РИА Новости. Он также отметил, что в кемеровской катастрофе нужно проверить всю цепочку ответственных, чтобы достоверно выяснить, кто допустил такую аварию.
https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950874989_85:0:805:540_1920x0_80_0_0_48074fc5186f5db64227cc437cf37dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, дтп с трамваями в кемерово, кемеровская область, кемерово, происшествия
Госдума РФ, ДТП с трамваями в Кемерово, Кемеровская область, Кемерово, Происшествия
В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране
В ГД предложили проверить общественный транспорт после трагедии в Кемерово