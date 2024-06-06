https://ria.ru/20240606/dtp-1950948505.html

В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране

В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране - РИА Новости, 06.06.2024

В Госдуме предложили проверить общественный транспорт по всей стране

Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:12

2024-06-06T12:12

2024-06-06T12:12

госдума рф

дтп с трамваями в кемерово

кемеровская область

кемерово

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране, а в кемеровской трагедии с трамваем нужно проверить всю цепочку ответственных, считает депутат Госдумы, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев (фракция "Единая Россия"). Ранее в четверг рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая, 101 человек пострадал, один погиб. "Трагедия с трамваем в Кемерово — результат острой проблемы с устаревшим парком техники. Износ значителен. Необходимо проверить городской и пригородный транспорт по всей стране — речь, конечно, о старом парке. Анализу подлежит всё: качество и сроки ремонта, обслуживания. Причем внимание нужно уделить не только трамваям, но и автобусам, и составам пригородных поездов. Многие из них — ровесники своих вагоновожатых, водителей и машинистов", - сказал Толмачев РИА Новости. Он также отметил, что в кемеровской катастрофе нужно проверить всю цепочку ответственных, чтобы достоверно выяснить, кто допустил такую аварию.

https://ria.ru/20240606/dtp-1950899248.html

кемеровская область

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