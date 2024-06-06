https://ria.ru/20240606/dtp-1950887651.html
Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня
Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня - РИА Новости, 06.06.2024
Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня
Трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проходил плановое техобслуживание 2 июня, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:30
2024-06-06T09:30
2024-06-06T12:34
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дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проходил плановое техобслуживание 2 июня, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. "ТО-2 трамвай проходил 2 июня, он плану его проходил", - сказал собеседник агентства. По информации мэра Кемерово Дмитрия Анисимова, в результате ДТП погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html
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происшествия, авто, кемерово, дмитрий анисимов, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Авто, Кемерово, Дмитрий Анисимов, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня
ТЭК: попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил плановое техобслуживание 2 июня
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проходил плановое техобслуживание 2 июня, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании.
«
"ТО-2 трамвай проходил 2 июня, он плану его проходил", - сказал собеседник агентства.
По информации мэра Кемерово Дмитрия Анисимова, в результате ДТП погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших.
На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.