https://ria.ru/20240606/dtp-1950887651.html

Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня

Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня - РИА Новости, 06.06.2024

Попавший в ДТП в Кемерово трамвай проходил техобслуживание 2 июня

Трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проходил плановое техобслуживание 2 июня, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:30

2024-06-06T09:30

2024-06-06T12:34

происшествия

авто

кемерово

дмитрий анисимов

илья середюк

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Трамвай, попавший в ДТП в Кемерово, проходил плановое техобслуживание 2 июня, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. "ТО-2 трамвай проходил 2 июня, он плану его проходил", - сказал собеседник агентства. По информации мэра Кемерово Дмитрия Анисимова, в результате ДТП погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html

кемерово

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