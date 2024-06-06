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В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
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09:24 06.06.2024 (обновлено: 09:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП
Водитель трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово, до последнего находилась на рабочем месте и пыталась предотвратить аварию, сообщили РИА Новости в Кемеровской... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:24
2024-06-06T09:43
происшествия
авто
кемерово
россия
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Водитель трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово, до последнего находилась на рабочем месте и пыталась предотвратить аварию, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, пострадали десятки. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. "Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом…. Она молодец, можно даже сказать - герой. Другая бы взяла бы вскочила и убежала бы в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения", – заявил собеседник агентства. Он уточнил, что состояние водителя врачи оценивают как средней степени тяжести, компания окажет ей помощь. Причины аварии установят экспертизы, которые будут проводить в рамках уголовного дела, добавил собеседник. Региональное управление СК РФ ранее сообщило о возбуждении дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html
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происшествия, авто, кемерово, россия, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Авто, Кемерово, Россия, ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП

В транспортной компании назвали водителя попавшего в ДТП трамвая героем

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием 2 трамваев на Логовом шоссе в Кемерове
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Водитель трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово, до последнего находилась на рабочем месте и пыталась предотвратить аварию, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании.
Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, пострадали десятки. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
«
"Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом…. Она молодец, можно даже сказать - герой. Другая бы взяла бы вскочила и убежала бы в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения", – заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что состояние водителя врачи оценивают как средней степени тяжести, компания окажет ей помощь.
Причины аварии установят экспертизы, которые будут проводить в рамках уголовного дела, добавил собеседник. Региональное управление СК РФ ранее сообщило о возбуждении дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
Место столкновения трамваев в Кемерово. 6 июня 2024
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ПроисшествияАвтоКемеровоРоссияДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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