https://ria.ru/20240606/dtp-1950885821.html

В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП

В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерово водитель трамвая до последнего пыталась предотвратить ДТП

Водитель трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово, до последнего находилась на рабочем месте и пыталась предотвратить аварию, сообщили РИА Новости в Кемеровской... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:24

2024-06-06T09:24

2024-06-06T09:43

происшествия

авто

кемерово

россия

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Водитель трамвая, попавшего в ДТП в Кемерово, до последнего находилась на рабочем месте и пыталась предотвратить аварию, сообщили РИА Новости в Кемеровской электротранспортной компании. Рано утром в четверг на Логовом шоссе в Кемерово столкнулись два трамвая, погиб один человек, пострадали десятки. На появившемся в интернете видео трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. "Водителем она относительно недавно работает, она у нас на хорошем счету, мы считаем ее неплохим профессионалом…. Она молодец, можно даже сказать - герой. Другая бы взяла бы вскочила и убежала бы в салон, а она до последнего осталась на своем рабочем месте и пыталась предотвратить повреждения", – заявил собеседник агентства. Он уточнил, что состояние водителя врачи оценивают как средней степени тяжести, компания окажет ей помощь. Причины аварии установят экспертизы, которые будут проводить в рамках уголовного дела, добавил собеседник. Региональное управление СК РФ ранее сообщило о возбуждении дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950866928.html

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