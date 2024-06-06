https://ria.ru/20240606/dreval-1950878730.html

Максим Древаль: "Знание" – проводник в мир правды и традиционных ценностей

Максим Древаль: "Знание" – проводник в мир правды и традиционных ценностей - РИА Новости, 06.06.2024

Максим Древаль: "Знание" – проводник в мир правды и традиционных ценностей

В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада необходимо не допустить его влияния на российских детей. О том, как сохраняются традиционные ценности в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:00

2024-06-06T10:00

2024-06-06T12:40

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В условиях беспрецедентного давления со стороны Запада необходимо не допустить его влияния на российских детей. О том, как сохраняются традиционные ценности в России благодаря просветительской деятельности, рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль. Беседовала Алиса Осипова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.— Максим Алексеевич, в этом году ПМЭФ посвящен такой теме, как "Основа многополярного мира". Какую роль в этом мире играют знания и просветительская работа?— На сегодняшний день одна из ключевых задач, которую решает просвещение, – это сохранение правды и вообще донесение правды. Стало сложно порой отличить правду от лжи, достоверную информацию – от фейков. И зачастую неправдивая информация – это не случайность и не ошибка, а злонамеренное искажение исторических фактов событий, происходящих сегодня. Просвещение и знание – это инструменты находить правду. Вторая задача – это сплочение людей, ведь, когда мы друг друга понимаем, мы гораздо лучше взаимодействуем, дружим и вообще не враждуем. На Всемирном фестивале молодежи это хорошо было видно. Молодежь, понимая друг друга, обычаи страны, специфику культуры, становится очень открытой и настроенной на создание совместного мира. Ну и, пожалуй, третья задача просвещения и Общества "Знание" – это развитие людей, развитие человеческого капитала и равные возможности для всех.— Среди традиционных ценностей, сохранение которых является одним из ключевых приоритетов России, центральное место отводится семье. Что делает Общество "Знание" для популяризации семейных ценностей, какая есть статистика?— Сегодня именно наша страна является главным защитником традиционных ценностей в мире. А главная традиционная ценность — это семья. Причем эта ценность главная не потому, что она определена каким-то указом или находится под защитой государства в соответствии с конституцией России, а потому что население само так считает и к этому стремится. Недавно совместно с ВЦИОМ мы провели опрос, который показал, что 72% россиян от 14 лет и старше оценивают ценность крепкой семьи как наиболее важную в жизни. Это говорит о том, что наш фундамент не меняется, как и традиционная ДНК россиян. Когда вокруг столько вызовов, столько попыток это изменить, попытаться разобщить наших граждан, сломать их изнутри – все равно по-прежнему мы еще более сплачиваемся, еще сильнее становимся и объединяемся вокруг этих традиционных ценностей. Так всегда было, так остается. Особенно ценно, что это сохраняется у молодого поколения. На примере Украины мы увидели, как можно воспитать поколение в другой стране, воспитать так, что они забыли про роль России в Великой Отечественной войне, про подвиги их дедов во времена нацизма. Поэтому угроза для нашей молодежи – она абсолютно реальна. Но сегодня, в том же опросе ВЦИОМ и Общества "Знание" мы видим, что для молодежи создание крепкой семьи находится на первом месте, 49% россиян в возрасте от 18 до 35 лет дали такой ответ. И это при том, что среди вариантов при ответе на этот вопросы были и достаток, и деньги, и успех, и признание, и гармония. Но победило и стало главным именно создание крепкой семьи. Это говорит о том, что наши усилия по поддержке, воспитанию, развитию наших детей, сохранению у них традиционных ценностей работают.— Вы сказали про сохранение угрозы для нашей молодежи с точки зрения попыток разрушения традиционных ценностей. Как планируете предотвращать вмешательства в умы подрастающего поколения?— Важно рассказывать правду, потому что дети и вообще все наше население – они подвержены вот этим фейкам, манипуляциям. Сегодня Общество "Знание" берет на себя роль проводника в мир правды, в мир достоверных знаний и традиционных ценностей России. Мы устраиваем встречи с участниками и ветеранами СВО, которые из первых уст могут рассказать о том, что происходит. И наши фильмы про СВО, о жителях Донбасса, Запорожской и Херсонских областей – они тоже всю правду демонстрируют. У нас даже комиксы не о вымышленных персонажах, а о героях СВО, о людях, которые живут среди нас и совершают подвиги из любви к родине. Все это и многие другие проекты направлены на то, чтобы рассказывать правду, сохранять историческую память, укреплять наши традиционные ценности и помогать ребятам развиваться, реализовывать себя.— А если говорить про семейные ценности: благодаря каким мероприятиям и проектам удается достичь их укрепления в сознании молодежи?— Общество "Знание" запланировало много мероприятий, направленных как раз-таки на усиление и укрепление семейных ценностей. Лекции, фильмы, мастер-классы, игровые форматы, разные проекты "Знания" сформировались с учетом тематики года – Года семьи. Благодаря опросу мы посмотрели, чего не хватает родителям, как мы можем им помочь, какие у них есть сложности и проблемы в вопросах воспитания детей. Из самого главного: почти половина россиян старше 14 лет заявила, что интересуется государственными мерами поддержки семей (49%). Также большие группы респондентов выводили в приоритет такие темы, как современные способы воспитания детей (46%), идеи совместного семейного досуга (44%), способы разрешения семейных конфликтов (41%). Все это мы будем учитывать и интегрировать в наши проекты, а где-то эти темы уже отражены.— Общество "Знание" является генеральным партнером выставки "Россия", которая, по последней информации, заканчивает свою работу 8 июля. Какие у вас планы на последний месяц выставки?— Выставка "Россия" – это грандиозный проект, который стал возможен благодаря президенту России, благодаря его поддержке. Что будет дальше с выставкой, зависит тоже от него. Я думаю, что так или иначе какие-то части выставки "Россия" будут сохранены. Говоря про 8 июля, это точно будет грандиозный день. На мой взгляд, президент с большим вниманием относится к выставке и этому дню. Но пока выставка продолжается – впереди еще как минимум месяц насыщенной работы лекториев образовательной программы. В частности, 3 июля Общество "Знание" планирует провести масштабный форум дополнительного образования. Программа, которую мы готовим, позволит превратить это событие в пространство конструктивного диалога между ключевыми акторами сферы дополнительного образования, рассмотреть эту сферу и с позиции государства, и с позиции бизнеса, и с позиции образовательных организаций.— У Общества "Знание" есть свой стенд на ПМЭФ-2024. Какие значимые соглашения планируете подписать в рамках форума?— Традиционно на ПМЭФ работает наша студия, в которую приходят выдающиеся люди из разных сфер, чтобы рассказать просто о сложном. Новый формат для нас здесь – это авторская программа "Экскурсия со Знанием". В этот раз мы проводим экскурсии по экспозициям форума, так мы даем молодежи возможность пообщаться с выдающимися людьми, которые поделятся уникальными знаниями и проведут по интересным местам на ПМЭФ-2024. Что касается соглашений, это, наверное, рекордный для нас питерский форум по количеству запланированных к подписанию документов. Огромное количество организаций, с некоторыми из них у нас уже есть совместные проекты, а с кем-то мы только начинаем сотрудничество. Среди них – "Аэрофлот", "Почта России", "Газпром-Медиа", Белорусское общество "Знание". Планируем плотную работу с министерствами, с правительством Санкт-Петербурга и многих других регионов. В планах десятки соглашений, каждое из них – большая ответственность для нас, потому что это доверие к нам и возможность сделать знания еще более доступными и интересными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, максим древаль, общество "знание", вциом, аэрофлот, донбасс, украина, интервью