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СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте - РИА Новости, 06.06.2024
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20:32 06.06.2024 (обновлено: 20:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц получил дисциплинарное взыскание за скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких военных о возможности нанесения РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:32
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц получил дисциплинарное взыскание за скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких военных о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, сообщило информационное агентство DPA. "Инспектору ВВС Инго Герхартцу назначено простое дисциплинарное взыскание после перехваченного Россией разговора о крылатых ракета Taurus. Таким образом, генерал-лейтенант должен выплатить дисциплинарный штраф, что завершает процесс, как стало известно DPA в Берлине", — говорится в заявлении.Согласно регламенту, против Герхартца не будут применяться дальнейшие санкции.Прокуратура Берлина ранее закрыла расследование против немецкого офицера, которое проводилось из-за перехвата разговора. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. При этом собеседники пытались найти способ атаковать мост, не сделав Германию явной участницей конфликта на Украине.Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
https://ria.ru/20240518/zakharova-1946835792.html
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в мире, германия, россия, украина, маргарита симоньян, taurus
В мире, Германия, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Taurus
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте

DPA: инспектору ВВС ФРГ назначили взыскание за утечку разговора о Крымском мосте

© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALLИнспектор ВВС Германии Инго Герхартц
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AFP 2024 / JOHN MACDOUGALL
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц получил дисциплинарное взыскание за скандал с утечкой разговора высокопоставленных немецких военных о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, сообщило информационное агентство DPA.
«
"Инспектору ВВС Инго Герхартцу назначено простое дисциплинарное взыскание после перехваченного Россией разговора о крылатых ракета Taurus. Таким образом, генерал-лейтенант должен выплатить дисциплинарный штраф, что завершает процесс, как стало известно DPA в Берлине", — говорится в заявлении.
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Согласно регламенту, против Герхартца не будут применяться дальнейшие санкции.
Прокуратура Берлина ранее закрыла расследование против немецкого офицера, которое проводилось из-за перехвата разговора.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст разговора четырех немецких офицеров, которые обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост". В частности, речь шла о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. При этом собеседники пытались найти способ атаковать мост, не сделав Германию явной участницей конфликта на Украине.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки стало незащищенное подключение у одного из офицеров. По его словам, в отношении участников конференции проведут проверку. СМИ утверждают, что виновником произошедшего стал бригадный генерал Франк Грефе, подключившийся к беседе из Сингапура.
В Кремле отметили, что запись разговора подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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