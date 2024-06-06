https://ria.ru/20240606/dozhd-1951007579.html

На юге Москвы начался сильный дождь с градом

На юге Москвы начался сильный дождь с градом - РИА Новости, 06.06.2024

На юге Москвы начался сильный дождь с градом

На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:29

2024-06-06T14:29

2024-06-06T14:29

москва

петр бирюков

экология в россии

общество

погода

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, петр бирюков, экология в россии, общество, погода