https://ria.ru/20240606/dozhd-1951007579.html
На юге Москвы начался сильный дождь с градом
На юге Москвы начался сильный дождь с градом - РИА Новости, 06.06.2024
На юге Москвы начался сильный дождь с градом
На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:29
2024-06-06T14:29
2024-06-06T14:29
москва
петр бирюков
экология в россии
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588177_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_d43a46a3f69b570f7d24105057c617de.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155658/81/1556588177_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_a9cff7723153632cba7047db4fe6272f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, экология в россии, общество, погода
Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Общество, Погода
На юге Москвы начался сильный дождь с градом
На юге Москвы идет сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра