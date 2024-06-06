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На юге Москвы начался сильный дождь с градом - РИА Новости, 06.06.2024
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На юге Москвы начался сильный дождь с градом
На юге Москвы начался сильный дождь с градом - РИА Новости, 06.06.2024
На юге Москвы начался сильный дождь с градом
На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:29
2024-06-06T14:29
москва
петр бирюков
экология в россии
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.
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москва, петр бирюков, экология в россии, общество, погода
Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Общество, Погода
На юге Москвы начался сильный дождь с градом

На юге Москвы идет сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На юге Москвы пошел сильный дождь с градом, который сопровождается порывами ветра, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что сильный ветер и ливень ожидаются в столице в ближайший час, может выпасть почти 40% месячной нормы осадков.
 
МоскваПетр БирюковЭкология в РоссииОбществоПогода
 
 
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