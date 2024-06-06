https://ria.ru/20240606/doroga-1951032920.html
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым - РИА Новости, 06.06.2024
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
экономика
херсонская область
геническ
россия
владимир сальдо
владимир путин
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги - порядка 130 километров. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что проект и стоимость строительства просчитываются. "Идея этого проекта возникла в прошлом году, и сейчас мы подошли к возможности его практической реализации. Открытие ещё одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно, даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики. Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html
херсонская область
геническ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, херсонская область , геническ, россия, владимир сальдо, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Экономика, Херсонская область , Геническ, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым
Сальдо предложил назвать будущую дорогу в Крым по Арабатской стрелке "Таврия"