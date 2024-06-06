https://ria.ru/20240606/doroga-1951032920.html

Сальдо предложил название для новой дороги в Крым

Сальдо предложил название для новой дороги в Крым - РИА Новости, 06.06.2024

Сальдо предложил название для новой дороги в Крым

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:22

2024-06-06T15:22

2024-06-06T15:22

экономика

херсонская область

геническ

россия

владимир сальдо

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги - порядка 130 километров. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что проект и стоимость строительства просчитываются. "Идея этого проекта возникла в прошлом году, и сейчас мы подошли к возможности его практической реализации. Открытие ещё одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно, даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики. Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html

херсонская область

геническ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, херсонская область , геническ, россия, владимир сальдо, владимир путин, сергей аксенов (политик)