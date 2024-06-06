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Сальдо предложил название для новой дороги в Крым - РИА Новости, 06.06.2024
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15:22 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/doroga-1951032920.html
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым - РИА Новости, 06.06.2024
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:22
2024-06-06T15:22
экономика
херсонская область
геническ
россия
владимир сальдо
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия". Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги - порядка 130 километров. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что проект и стоимость строительства просчитываются. "Идея этого проекта возникла в прошлом году, и сейчас мы подошли к возможности его практической реализации. Открытие ещё одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно, даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики. Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал Сальдо.
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экономика, херсонская область , геническ, россия, владимир сальдо, владимир путин, сергей аксенов (политик)
Экономика, Херсонская область , Геническ, Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик)
Сальдо предложил название для новой дороги в Крым

Сальдо предложил назвать будущую дорогу в Крым по Арабатской стрелке "Таврия"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале предложил назвать будущую дорогу в Крым от Геническа по Арабатской стрелке "Таврия".
Ранее Сальдо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать предложение о строительстве дороги по Арабатской стрелке. Протяженность дороги - порядка 130 километров. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что проект и стоимость строительства просчитываются.
"Идея этого проекта возникла в прошлом году, и сейчас мы подошли к возможности его практической реализации. Открытие ещё одного сухопутного маршрута в Крым, не требующего строительства новых мостовых переходов, несомненно, даст значительный положительный эффект для экономики, пассажирской и грузовой логистики. Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал Сальдо.
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ЭкономикаХерсонская областьГеническРоссияВладимир СальдоВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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