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Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:38
2024-06-06T17:38
2024-06-06T17:38
специальная военная операция на украине
донецк
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сцкк
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с дрона в этом районе. Кроме того, ВСУ в 17.00 также выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника
ВСУ вновь сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка