https://ria.ru/20240606/donetsk-1951097260.html

Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024

Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника

Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:38

2024-06-06T17:38

2024-06-06T17:38

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

горловка

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с дрона в этом районе. Кроме того, ВСУ в 17.00 также выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html

https://ria.ru/20240606/lnr-1951019738.html

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донецкая народная республика

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донецк, кировский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия