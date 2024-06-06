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Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/donetsk-1951097260.html
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника - РИА Новости, 06.06.2024
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:38
2024-06-06T17:38
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
горловка
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с дрона в этом районе. Кроме того, ВСУ в 17.00 также выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html
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донецк
кировский район
горловка
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донецк, кировский район, горловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Горловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия
Украинские войска вновь атаковали Донецк с беспилотника

ВСУ вновь сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и сбросили взрывоопасный предмет, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.00 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 16.40 сбросили боеприпас с дрона в этом районе.
Кроме того, ВСУ в 17.00 также выпустили по Никитовскому району Горловки три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районГорловкаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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