Сальдо рассказал, как Киев просчитался с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС
Сальдо: сброс воды с ДнепроГЭС не причинил ущерба, на который рассчитывал Киев
© Фото : Государственная экологическая инспекция УкраиныПоследствия взрыва на ДнепроГЭС
© Фото : Государственная экологическая инспекция Украины
Последствия взрыва на ДнепроГЭС. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Сброс воды с ДнепроГЭС не причинил того ущерба, на который рассчитывал киевский режим, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину подрыва другой ГЭС – Каховской.
Украина в конце мая открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, осуществив сброс воды.
"Действительно, киевский режим попытался сбросом воды из Днепровского водохранилища через ДнепроГЭС устроить ещё одно затопление берегов в Херсонской области. С понятной целью — навредить людям и попытаться причинить вред оборонительным позициям наших военных", - сказал Сальдо.
Однако, по его словам, объемов сбрасываемой воды оказалось для этого недостаточно.
"Потоки воды распределялись по высохшему дну Каховского водохранилища, а потом сходили вниз по течению Днепра, не причинив значимого ущерба, на который рассчитывала киевская банда. Как и говорил ранее, катастрофы, сравнимой с разрушением Каховской ГЭС, не произошло", - отметил глава региона.
Сальдо сообщил, что недостатка в электроэнергии область не испытывает, но инфраструктура значительно повреждена. "Во многом из-за этого в 2024 году общий урожай в Херсонской области прогнозируется примерно на 30% меньше, чем был в 2023 году", - сказал он.
Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо
26 октября 2023, 07:35
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.