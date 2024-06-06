https://ria.ru/20240606/dneproges-1950869786.html

Сальдо рассказал, как Киев просчитался с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС

Сальдо рассказал, как Киев просчитался с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС - РИА Новости, 06.06.2024

Сальдо рассказал, как Киев просчитался с ущербом от сброса воды с ДнепроГЭС

Сброс воды с ДнепроГЭС не причинил того ущерба, на который рассчитывал киевский режим, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T07:20

2024-06-06T07:20

2024-06-06T07:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн – РИА Новости. Сброс воды с ДнепроГЭС не причинил того ущерба, на который рассчитывал киевский режим, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в годовщину подрыва другой ГЭС – Каховской. Украина в конце мая открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, осуществив сброс воды. "Действительно, киевский режим попытался сбросом воды из Днепровского водохранилища через ДнепроГЭС устроить ещё одно затопление берегов в Херсонской области. С понятной целью — навредить людям и попытаться причинить вред оборонительным позициям наших военных", - сказал Сальдо. Однако, по его словам, объемов сбрасываемой воды оказалось для этого недостаточно. "Потоки воды распределялись по высохшему дну Каховского водохранилища, а потом сходили вниз по течению Днепра, не причинив значимого ущерба, на который рассчитывала киевская банда. Как и говорил ранее, катастрофы, сравнимой с разрушением Каховской ГЭС, не произошло", - отметил глава региона. Сальдо сообщил, что недостатка в электроэнергии область не испытывает, но инфраструктура значительно повреждена. "Во многом из-за этого в 2024 году общий урожай в Херсонской области прогнозируется примерно на 30% меньше, чем был в 2023 году", - сказал он. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html

https://ria.ru/20240526/uscherb-1948387218.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)