https://ria.ru/20240606/diversiya-1950989601.html

Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года

Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года - РИА Новости, 06.06.2024

Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года

Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:44

2024-06-06T13:44

2024-06-06T13:48

россия

херсон

геническ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. "Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области, в отношении гражданина Украины Александа Керекши, причастного к организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ РФ. Установлено, что занимая должность начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, Керекеша давал указания подчиненным осуществлять повреждения стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, что привело к невозможности её использования для перевозок в интересах министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html

россия

херсон

геническ

украина

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россия, херсон, геническ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина