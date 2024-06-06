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Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года - РИА Новости, 06.06.2024
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года
Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:48
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херсон
геническ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. "Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области, в отношении гражданина Украины Александа Керекши, причастного к организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ РФ. Установлено, что занимая должность начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, Керекеша давал указания подчиненным осуществлять повреждения стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, что привело к невозможности её использования для перевозок в интересах министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20240523/krym-1947923413.html
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россия, херсон, геническ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Херсон, Геническ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года
Суд в Геническе дал организатору диверсии на Херсонской железной дороге 6,5 лет