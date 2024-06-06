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Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года - РИА Новости, 06.06.2024
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13:44 06.06.2024 (обновлено: 13:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/diversiya-1950989601.html
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года - РИА Новости, 06.06.2024
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года
Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:44
2024-06-06T13:48
россия
херсон
геническ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ. "Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области, в отношении гражданина Украины Александа Керекши, причастного к организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ РФ. Установлено, что занимая должность начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, Керекеша давал указания подчиненным осуществлять повреждения стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, что привело к невозможности её использования для перевозок в интересах министерства обороны РФ.
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россия, херсон, геническ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Россия, Херсон, Геническ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
Организатора диверсии на Херсонской железной дороге осудили на 6,5 года

Суд в Геническе дал организатору диверсии на Херсонской железной дороге 6,5 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении
Военнослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие железнодорожных войск РФ ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. Суд в Геническе назначил 6,5 года заключения организатору диверсии на Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, сообщили журналистам в ФСБ РФ.
"Херсонским областным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области, в отношении гражданина Украины Александа Керекши, причастного к организации диверсии на железнодорожной станции Херсон. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ РФ.
Установлено, что занимая должность начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги, Керекеша давал указания подчиненным осуществлять повреждения стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, что привело к невозможности её использования для перевозок в интересах министерства обороны РФ.
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РоссияХерсонГеническФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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