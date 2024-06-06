https://ria.ru/20240606/chibis-1950992120.html
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике - РИА Новости, 06.06.2024
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике
Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:51
2024-06-06T13:51
2024-06-06T13:51
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут увеличены вдвое до 110 миллионов тонн в год, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе сессии "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты" в рамках Петербургского экономического форума. Глава региона подчеркнул, что Северный морской путь – важнейшее логистическое направление для России и всего мира, мощная точка роста для Мурманской области. Он рассказал о том, что в регионе стартовала реализация проекта контейнерного терминала "Западный транспортно-логический узел". "Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Это то, над чем мы сейчас активно работаем с инвесторами. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объемом грузоперевалки уже реализуются", - резюмировал Чибис. Глава региона добавил, что глубоководный и незамерзающий порт в Мурманске работает круглогодично и входит в пятерку крупнейших в России. "Мурманск – базовый порт Северного морского пути. Грузооборот по итогам 2023 года составил 58 миллионов тонн. Рост почти на 3% к предыдущему году... Мы работаем вместе с правительством России и компаниями над задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным по увеличению мощности мурманского порта до 110 миллионов тонн в год", – сказал Чибис. Один из ключевых проектов – Мурманский транспортный узел. Губернатор напомнил, что в прошлом году президент РФ открыл рабочее движение на строящейся железной дороге на западный берег Кольского залива. "Это почти 50 километров железнодорожной ветки. Сегодня порт Мурманск, перевалка в основном сосредоточены на восточном берегу залива. Мы открываем для себя фактически вторую линию причального фронта. На конец текущего года с учетом новой железной дороги к нам можно будет довозить 45 миллионов тонн, а далее – цель удвоить до 110 миллионов тонн", - подчеркнул Чибис. Чибис отметил, что к практической реализации перешел еще один магистральный стратегический проект, поддержанный президентом – газификация Мурманской области. В перспективе она позволит не только сократить платежи населения за коммунальные услуги и улучшить экологическую составляющую, но и даст радикальный рост объема производства на территории Мурманской области и всей Арктики. "У нас уже есть уникальный центр компетенции по выпуску плавучих заводов по сжижению газа компании "Новатэк", высококлассный, технологический, а теперь эти заводы будут производить сжиженный природный газ на территории Мурманской области, это тоже дополнительная загрузка СМП. Также в числе грузов будет все, что мы добываем в регионе с богатейшей кладовой природы", – перечислил губернатор. Глава региона акцентировал, что Северный морской путь открывает для арктических регионов серьезные экономические и логистические перспективы, а также дает мощный толчок для улучшения качества жизни, появления высокооплачиваемых рабочих мест в разных сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, владимир путин, новатэк, пмэф
Мурманская область, Технологии, Мурманская область, Россия, Мурманск, Андрей Чибис, Владимир Путин, Новатэк, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут увеличены вдвое до 110 миллионов тонн в год, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе сессии "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты" в рамках Петербургского экономического форума.
Глава региона подчеркнул, что Северный морской путь – важнейшее логистическое направление для России
и всего мира, мощная точка роста для Мурманской области. Он рассказал о том, что в регионе стартовала реализация проекта контейнерного терминала "Западный транспортно-логический узел".
"Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Это то, над чем мы сейчас активно работаем с инвесторами. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объемом грузоперевалки уже реализуются", - резюмировал Чибис.
Глава региона добавил, что глубоководный и незамерзающий порт в Мурманске работает круглогодично и входит в пятерку крупнейших в России. "Мурманск – базовый порт Северного морского пути. Грузооборот по итогам 2023 года составил 58 миллионов тонн. Рост почти на 3% к предыдущему году... Мы работаем вместе с правительством России и компаниями над задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным
по увеличению мощности мурманского порта до 110 миллионов тонн в год", – сказал Чибис.
Один из ключевых проектов – Мурманский транспортный узел. Губернатор напомнил, что в прошлом году президент РФ открыл рабочее движение на строящейся железной дороге на западный берег Кольского залива
.
"Это почти 50 километров железнодорожной ветки. Сегодня порт Мурманск, перевалка в основном сосредоточены на восточном берегу залива. Мы открываем для себя фактически вторую линию причального фронта. На конец текущего года с учетом новой железной дороги к нам можно будет довозить 45 миллионов тонн, а далее – цель удвоить до 110 миллионов тонн", - подчеркнул Чибис.
Чибис отметил, что к практической реализации перешел еще один магистральный стратегический проект, поддержанный президентом – газификация Мурманской области. В перспективе она позволит не только сократить платежи населения за коммунальные услуги и улучшить экологическую составляющую, но и даст радикальный рост объема производства на территории Мурманской области и всей Арктики.
"У нас уже есть уникальный центр компетенции по выпуску плавучих заводов по сжижению газа компании "Новатэк
", высококлассный, технологический, а теперь эти заводы будут производить сжиженный природный газ на территории Мурманской области, это тоже дополнительная загрузка СМП. Также в числе грузов будет все, что мы добываем в регионе с богатейшей кладовой природы", – перечислил губернатор.
Глава региона акцентировал, что Северный морской путь открывает для арктических регионов серьезные экономические и логистические перспективы, а также дает мощный толчок для улучшения качества жизни, появления высокооплачиваемых рабочих мест в разных сферах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.