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Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике - РИА Новости, 06.06.2024
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Мурманская область
 
13:51 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/chibis-1950992120.html
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике - РИА Новости, 06.06.2024
Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике
Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:51
2024-06-06T13:51
мурманская область
технологии
мурманская область
россия
мурманск
андрей чибис
владимир путин
новатэк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут увеличены вдвое до 110 миллионов тонн в год, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе сессии "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты" в рамках Петербургского экономического форума. Глава региона подчеркнул, что Северный морской путь – важнейшее логистическое направление для России и всего мира, мощная точка роста для Мурманской области. Он рассказал о том, что в регионе стартовала реализация проекта контейнерного терминала "Западный транспортно-логический узел". "Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Это то, над чем мы сейчас активно работаем с инвесторами. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объемом грузоперевалки уже реализуются", - резюмировал Чибис. Глава региона добавил, что глубоководный и незамерзающий порт в Мурманске работает круглогодично и входит в пятерку крупнейших в России. "Мурманск – базовый порт Северного морского пути. Грузооборот по итогам 2023 года составил 58 миллионов тонн. Рост почти на 3% к предыдущему году... Мы работаем вместе с правительством России и компаниями над задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным по увеличению мощности мурманского порта до 110 миллионов тонн в год", – сказал Чибис. Один из ключевых проектов – Мурманский транспортный узел. Губернатор напомнил, что в прошлом году президент РФ открыл рабочее движение на строящейся железной дороге на западный берег Кольского залива. "Это почти 50 километров железнодорожной ветки. Сегодня порт Мурманск, перевалка в основном сосредоточены на восточном берегу залива. Мы открываем для себя фактически вторую линию причального фронта. На конец текущего года с учетом новой железной дороги к нам можно будет довозить 45 миллионов тонн, а далее – цель удвоить до 110 миллионов тонн", - подчеркнул Чибис. Чибис отметил, что к практической реализации перешел еще один магистральный стратегический проект, поддержанный президентом – газификация Мурманской области. В перспективе она позволит не только сократить платежи населения за коммунальные услуги и улучшить экологическую составляющую, но и даст радикальный рост объема производства на территории Мурманской области и всей Арктики. "У нас уже есть уникальный центр компетенции по выпуску плавучих заводов по сжижению газа компании "Новатэк", высококлассный, технологический, а теперь эти заводы будут производить сжиженный природный газ на территории Мурманской области, это тоже дополнительная загрузка СМП. Также в числе грузов будет все, что мы добываем в регионе с богатейшей кладовой природы", – перечислил губернатор. Глава региона акцентировал, что Северный морской путь открывает для арктических регионов серьезные экономические и логистические перспективы, а также дает мощный толчок для улучшения качества жизни, появления высокооплачиваемых рабочих мест в разных сферах. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, мурманская область, россия, мурманск, андрей чибис, владимир путин, новатэк, пмэф
Мурманская область, Технологии, Мурманская область, Россия, Мурманск, Андрей Чибис, Владимир Путин, Новатэк, ПМЭФ

Чибис заявил, что Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике при обеспечении соответствующей инфраструктуры, в ближайшие годы мощности мурманского порта будут увеличены вдвое до 110 миллионов тонн в год, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе сессии "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты" в рамках Петербургского экономического форума.
Глава региона подчеркнул, что Северный морской путь – важнейшее логистическое направление для России и всего мира, мощная точка роста для Мурманской области. Он рассказал о том, что в регионе стартовала реализация проекта контейнерного терминала "Западный транспортно-логический узел".
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"Мурманск может стать главным контейнерным хабом в Арктике. Это то, над чем мы сейчас активно работаем с инвесторами. Для этого необходима инфраструктура, но первые проекты с достаточно большим объемом грузоперевалки уже реализуются", - резюмировал Чибис.
Глава региона добавил, что глубоководный и незамерзающий порт в Мурманске работает круглогодично и входит в пятерку крупнейших в России. "Мурманск – базовый порт Северного морского пути. Грузооборот по итогам 2023 года составил 58 миллионов тонн. Рост почти на 3% к предыдущему году... Мы работаем вместе с правительством России и компаниями над задачей, поставленной президентом Владимиром Путиным по увеличению мощности мурманского порта до 110 миллионов тонн в год", – сказал Чибис.
Один из ключевых проектов – Мурманский транспортный узел. Губернатор напомнил, что в прошлом году президент РФ открыл рабочее движение на строящейся железной дороге на западный берег Кольского залива.
"Это почти 50 километров железнодорожной ветки. Сегодня порт Мурманск, перевалка в основном сосредоточены на восточном берегу залива. Мы открываем для себя фактически вторую линию причального фронта. На конец текущего года с учетом новой железной дороги к нам можно будет довозить 45 миллионов тонн, а далее – цель удвоить до 110 миллионов тонн", - подчеркнул Чибис.
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Чибис отметил, что к практической реализации перешел еще один магистральный стратегический проект, поддержанный президентом – газификация Мурманской области. В перспективе она позволит не только сократить платежи населения за коммунальные услуги и улучшить экологическую составляющую, но и даст радикальный рост объема производства на территории Мурманской области и всей Арктики.
"У нас уже есть уникальный центр компетенции по выпуску плавучих заводов по сжижению газа компании "Новатэк", высококлассный, технологический, а теперь эти заводы будут производить сжиженный природный газ на территории Мурманской области, это тоже дополнительная загрузка СМП. Также в числе грузов будет все, что мы добываем в регионе с богатейшей кладовой природы", – перечислил губернатор.
Глава региона акцентировал, что Северный морской путь открывает для арктических регионов серьезные экономические и логистические перспективы, а также дает мощный толчок для улучшения качества жизни, появления высокооплачиваемых рабочих мест в разных сферах.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Мурманская областьТехнологииМурманская областьРоссияМурманскАндрей ЧибисВладимир ПутинНоватэкПМЭФ
 
 
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