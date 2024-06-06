https://ria.ru/20240606/chernoe_more-1950857388.html

Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море

Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море - РИА Новости, 06.06.2024

Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море

России с союзниками следует зеркально ответить на инициативу США по безопасности в Черном море и создать аналогичную систему в Карибском бассейне, считает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:40

2024-06-06T03:40

2024-06-06T10:33

специальная военная операция на украине

россия

черное море

карибский бассейн

георгий мурадов

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950909211_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_010c5031b7ec7ffaaa54a6465f88bc79.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России с союзниками следует зеркально ответить на инициативу США по безопасности в Черном море и создать аналогичную систему в Карибском бассейне, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."США в бюджете 2024 года внесли важное положение — безопасность в Черноморском регионе. Они сказали: "У нас на Черном море есть союзники, близкие нам государства, и мы должны обеспечить безопасность в Черном море". Этот подход дает нам возможность соответствующим образом с нашими союзниками, которые есть у нас в Карибском бассейне, предлагать вопрос создания такой же аналогичной системы безопасности в Карибском регионе", — сказал Мурадов на сессии "Россия — Венесуэла" в рамках ПМЭФ."Когда я высказывал эту мысль на встрече с нашими кубинскими друзьями в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, этот подход был поддержан. Мы можем отвечать зеркально", — добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240116/krym-1921551695.html

россия

черное море

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, карибский бассейн, георгий мурадов, дмитрий чернышенко