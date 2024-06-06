https://ria.ru/20240606/chernoe_more-1950857388.html
Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море
Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море - РИА Новости, 06.06.2024
Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море
России с союзниками следует зеркально ответить на инициативу США по безопасности в Черном море и создать аналогичную систему в Карибском бассейне, считает... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:40
2024-06-06T03:40
2024-06-06T10:33
специальная военная операция на украине
россия
черное море
карибский бассейн
георгий мурадов
дмитрий чернышенко
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С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России с союзниками следует зеркально ответить на инициативу США по безопасности в Черном море и создать аналогичную систему в Карибском бассейне, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов."США в бюджете 2024 года внесли важное положение — безопасность в Черноморском регионе. Они сказали: "У нас на Черном море есть союзники, близкие нам государства, и мы должны обеспечить безопасность в Черном море". Этот подход дает нам возможность соответствующим образом с нашими союзниками, которые есть у нас в Карибском бассейне, предлагать вопрос создания такой же аналогичной системы безопасности в Карибском регионе", — сказал Мурадов на сессии "Россия — Венесуэла" в рамках ПМЭФ."Когда я высказывал эту мысль на встрече с нашими кубинскими друзьями в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко, этот подход был поддержан. Мы можем отвечать зеркально", — добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, черное море, карибский бассейн, георгий мурадов, дмитрий чернышенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Карибский бассейн, Георгий Мурадов, Дмитрий Чернышенко
Постпред Крыма призвал ответить на идею США по безопасности в Черном море
Мурадов: РФ и союзникам нужно ответить на идею США по безопасности в Черном море