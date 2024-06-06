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В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд - РИА Новости, 06.06.2024
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T01:41
2024-06-06T01:41
2024-06-06T10:25
в мире
чехия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожного оператора Sprava zeleznic. "Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения экспресс-поезда с товарным поездом в чешском городе Пардубице в среду", - говорится в сообщении агентства. По данным представителя железнодорожного оператора, число погибших может увеличиться.
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в мире, чехия
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
В Чехии при столкновении экспресса с товарным поездом погибли два человека