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В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд - РИА Новости, 06.06.2024
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01:41 06.06.2024 (обновлено: 10:25 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950851308.html
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд - РИА Новости, 06.06.2024
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T01:41
2024-06-06T10:25
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожного оператора Sprava zeleznic. "Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения экспресс-поезда с товарным поездом в чешском городе Пардубице в среду", - говорится в сообщении агентства. По данным представителя железнодорожного оператора, число погибших может увеличиться.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд

В Чехии при столкновении экспресса с товарным поездом погибли два человека

© AP PhotoМесто столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
Место столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo
Место столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения экспресса с товарным поездом в Чехии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя железнодорожного оператора Sprava zeleznic.
"Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения экспресс-поезда с товарным поездом в чешском городе Пардубице в среду", - говорится в сообщении агентства.
По данным представителя железнодорожного оператора, число погибших может увеличиться.
 
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