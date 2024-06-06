https://ria.ru/20240606/chasovyar-1950966046.html

В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин

В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2024

В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин

Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:54

2024-06-06T12:54

2024-06-06T12:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420009_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_e261cf337dec134c8ee56d64ec344912.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин."По Часову Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого. Видели мы уже ее подтверждение и свидетельство со стороны Нидерландов - они заявляли, что там погиб один из граждан Нидерландов. Но судя по той информации, которая у нас есть, это не единственная жертва среди иностранных наемников" - сказал Пушилин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

россия

донецкая народная республика

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, часов яр