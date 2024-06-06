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В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2024
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:54
2024-06-06T12:54
2024-06-06T12:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
часов яр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин."По Часову Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого. Видели мы уже ее подтверждение и свидетельство со стороны Нидерландов - они заявляли, что там погиб один из граждан Нидерландов. Но судя по той информации, которая у нас есть, это не единственная жертва среди иностранных наемников" - сказал Пушилин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, часов яр
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В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
Пушилин: наемники тоже воюют против России в Часовом Яре и несут потери