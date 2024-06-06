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В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 06.06.2024 (обновлено: 12:58 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/chasovyar-1950966046.html
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2024
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин
Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:54
2024-06-06T12:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
часов яр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин."По Часову Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого. Видели мы уже ее подтверждение и свидетельство со стороны Нидерландов - они заявляли, что там погиб один из граждан Нидерландов. Но судя по той информации, которая у нас есть, это не единственная жертва среди иностранных наемников" - сказал Пушилин.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
россия
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россия, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Часов Яр
В Часовом Яре на стороне ВСУ воюют наемники, заявил Пушилин

Пушилин: наемники тоже воюют против России в Часовом Яре и несут потери

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иностранные наемники из "Интернационального легиона" воюют против российских войск в Часовом Яре, среди них есть жертвы, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин.
"По Часову Яру есть информация, она уже неоднократно попадала и в средства массовой информации, что там отправлены были наемники из "Интернационального легиона" так называемого. Видели мы уже ее подтверждение и свидетельство со стороны Нидерландов - они заявляли, что там погиб один из граждан Нидерландов. Но судя по той информации, которая у нас есть, это не единственная жертва среди иностранных наемников" - сказал Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЧасов Яр
 
 
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