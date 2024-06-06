Китайский зонд доставил образцы лунного грунта на орбитальный модуль
Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил образцы грунта с обратной стороны Луны
© Фото : China National Space AdministrationСнимок, сделанный панорамной камерой спускаемого аппарата "Чанъэ-6"
Снимок, сделанный панорамной камерой спускаемого аппарата "Чанъэ-6"
ПЕКИН, 6 июн - РИА Новости. Китайский зонд "Чанъэ-6", впервые в истории собравший образцы грунта с обратной стороны Луны, успешно доставил образцы на орбитальный модуль, передает Центральное телевидение Китая.
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"Подъемный модуль "Чанъэ-6" успешно завершил стыковку на лунной орбите с орбитальным модулем возвращаемого космического аппарата и благополучно доставил контейнер с образцами лунного грунта", - говорится в сообщении.
Китайский зонд "Чанъэ-6" ранее на этой неделе осуществил посадку и забор грунта на обратной стороне Луны, став первым созданным человеком аппаратом, побывавшем на удаленной от нашей планеты стороне ее спутника. Зонд стартовал с Земли в начале мая, в начале июня достиг ее поверхности и 4 июня начал возвращение на Землю.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в соответствии с графиком в 17.27 по местному времени (12.27 мск). В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.
"Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета, зонд оснащен полезной нагрузкой, включая посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры лунного грунта. Кроме того, на "Чанъэ-6" установлена международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации газа радона и продуктов его распада на поверхности естественного спутника Земли, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, итальянский лазерный уголковый отражатель и пакистанский спутник ICUBE-Q.
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