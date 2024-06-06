https://ria.ru/20240606/burkina-faso-1950938471.html
Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо
Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024
Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо
Российская компания Nordgold, добывающая золото в целом ряде шахт в Буркина-Фасо, получает разрешения на разработку новых месторождений, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:48
2024-06-06T11:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Российская компания Nordgold, добывающая золото в целом ряде шахт в Буркина-Фасо, получает разрешения на разработку новых месторождений, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. "Nordgold в настоящее время работает в Буркина-Фасо в области добычи золота. Одна из самых важных шахт - это шахта Биссаболи, которая в настоящее время эксплуатируется компанией Nordgold. У Nordgold также есть другие действующие рудники, в том числе Имигву и Ниу, которые скоро войдут в эксплуатацию", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях ПМЭФ-2024. Он добавил, что кроме действующих рудников у Nordgold есть и разрешения на проведение новых исследований. "Одним из разрешений, работа над которым недавно началась, является разрешение на исследование шахты Ронген", - рассказал министр энергетики. Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом" в ходе Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.
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экономика, цены на нефть, буркина-фасо, санкт-петербург, nordgold, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Цены на нефть, Буркина-Фасо, Санкт-Петербург, Nordgold, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо
Буркина-Фасо выдала Norggold разрешения на разработку новых месторождений золота
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Российская компания Nordgold, добывающая золото в целом ряде шахт в Буркина-Фасо, получает разрешения на разработку новых месторождений, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа.
"Nordgold в настоящее время работает в Буркина-Фасо в области добычи золота. Одна из самых важных шахт - это шахта Биссаболи, которая в настоящее время эксплуатируется компанией Nordgold. У Nordgold также есть другие действующие рудники, в том числе Имигву и Ниу, которые скоро войдут в эксплуатацию", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях ПМЭФ-2024.
Он добавил, что кроме действующих рудников у Nordgold есть и разрешения на проведение новых исследований.
"Одним из разрешений, работа над которым недавно началась, является разрешение на исследование шахты Ронген", - рассказал министр энергетики.
Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург
для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом
" в ходе Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.