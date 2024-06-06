https://ria.ru/20240606/burkina-faso-1950938471.html

Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо

Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо - РИА Новости, 06.06.2024

Российская Nordgold расширяет работу по добыче золота в Буркина-Фасо

Российская компания Nordgold, добывающая золото в целом ряде шахт в Буркина-Фасо, получает разрешения на разработку новых месторождений, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:48

2024-06-06T11:48

2024-06-06T11:48

экономика

цены на нефть

буркина-фасо

санкт-петербург

nordgold

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754687903_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_6368b662c9eff2a0cf1b2a0e3e78e452.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Российская компания Nordgold, добывающая золото в целом ряде шахт в Буркина-Фасо, получает разрешения на разработку новых месторождений, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. "Nordgold в настоящее время работает в Буркина-Фасо в области добычи золота. Одна из самых важных шахт - это шахта Биссаболи, которая в настоящее время эксплуатируется компанией Nordgold. У Nordgold также есть другие действующие рудники, в том числе Имигву и Ниу, которые скоро войдут в эксплуатацию", - сказал Якуба Забре Губа в беседе с агентством на полях ПМЭФ-2024. Он добавил, что кроме действующих рудников у Nordgold есть и разрешения на проведение новых исследований. "Одним из разрешений, работа над которым недавно началась, является разрешение на исследование шахты Ронген", - рассказал министр энергетики. Ранее буркинийский министр прибыл в Санкт-Петербург для подписания меморандума о взаимопонимании с "Росатомом" в ходе Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.

https://ria.ru/20240605/nagrada-1950770448.html

https://ria.ru/20240606/pmef-1950933101.html

https://ria.ru/20240606/rosatom-1950848160.html

буркина-фасо

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, буркина-фасо, санкт-петербург, nordgold, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"