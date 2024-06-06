https://ria.ru/20240606/burkina-faso-1950924269.html

Якуба Забре Губа: Буркина-Фасо ждет скорого начала строительства АЭС

Якуба Забре Губа: Буркина-Фасо ждет скорого начала строительства АЭС - РИА Новости, 06.06.2024

Якуба Забре Губа: Буркина-Фасо ждет скорого начала строительства АЭС

Группа специалистов "Росатома" скоро приедет в столицу Буркина-Фасо, чтобы определить технические детали строительства будущей атомной станции, рассказал в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:30

2024-06-06T12:30

2024-06-06T12:30

буркина-фасо

nordgold

росгеология

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкт-петербург

уагадугу

интервью

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Группа специалистов "Росатома" скоро приедет в столицу Буркина-Фасо, чтобы определить технические детали строительства будущей атомной станции, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Алексею Меньшову на полях Санкт-Петербургского экономического форума министр энергетики и горной добычи этой африканской страны Якуба Забре Губа. В беседе с агентством он также рассказал о подробностях заключенных меморандумов с "Росатомом" и о том, какие еще проекты могут развивать другие российские компании в Буркина-Фасо.— Какие документы вы подписали с "Росатомом" и какие проекты реализуете с этой компанией?— Спасибо вам за эту возможность, которую вы предоставили нам, чтобы рассказать о нашем визите в Санкт-Петербург. Сегодня мы подписали три меморандума о взаимопонимании, которые касаются строительства атомной электростанции в Буркина-Фасо. Как вы знаете, с октября 2023 года Буркина-Фасо взяла на себя обязательство по строительству атомной электростанции, подписав первый меморандум о взаимопонимании. В марте прошлого года мы подписали дорожную карту, которая предусматривала впоследствии подписание трех меморандумов о взаимопонимании, касающихся обучения, общественного мнения и инфраструктуры. Таким образом, это логическое продолжение в рамках реализации дорожной карты.— Планируете ли вы начать сотрудничество с "Росгеологией"? Идут ли переговоры с этой российской компанией?— Представители российской компании уже побывали в Буркина-Фасо и выразили свой интерес. Следует сказать, что эта компания обладает знаниями, проверенным опытом в ряде областей, представляющих интерес для Буркина-Фасо. В настоящее время компания ведет геологоразведку в некоторых областях, где хочет провести дополнительные исследования.— Какие проекты развивает российская компания Nordgold в Буркина-Фасо?— Nordgold в настоящее время работает в Буркина-Фасо в области добычи золота. Одна из самых важных шахт – это шахта Биссаболи, которая в настоящее время эксплуатируется компанией Nordgold. У Nordgold также есть другие действующие рудники, в том числе Имигву и Ниу, которые скоро войдут в эксплуатацию.Следует сказать, что кроме этих действующих рудников у Nordgold есть также разрешения на исследования. Одним из разрешений, работа над которым недавно началась, является разрешение на исследование шахты Ронген.— Кто сейчас работает на шахте Тапарко, где Nordgold ранее добывала золото?— Рудник Тапарко ранее принадлежал Nordgold, но недавно компания Nord Gold передала его малийской компании Skygold, которая в сейчас и занимается добычей. Итак, это была договоренность между Nordgold и Skygold.— Определено ли место, где может быть построена атомная станция в Буркина-Фасо?— Мы все еще находимся на уровне административно-правовой стадии. Вы были в курсе подписания трех меморандумов. После этих трех меморандумов наступит этап подписания соглашения, которое позволит в скором времени перейти к строительству ядерной инфраструктуры. Мы надеемся, что с подписанием соглашения сможем очень быстро начать строительство. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее, желательно в 2025 году.— Кто и как будет обеспечивать безопасность АЭС на фоне террористической активности в Буркина-Фасо?— У Буркина-Фасо есть всеобъемлющая стратегия обеспечения безопасности территории, в ней должно быть все. Таким образом, ввод в эксплуатацию электростанции также будет включать в себя изучение воздействия на окружающую среду и более всеобъемлющее исследование, которое также затронет проблему безопасности в целом. И мы считаем, что у нас есть все необходимое для того, чтобы мы могли решить вопрос обеспечения безопасности электростанции.— Какой мощности будет эта электростанция? Куда будет вывозиться отработанное ядерное топливо?— Электростанция, как мы уже говорили, потребует от нас проведения необходимых исследований, потому что перед вводом в эксплуатацию электростанции нужно соответствовать определенным условиям. Среди этих предварительных условий есть вопрос исследований того, какая мощность необходима, и какое место подходит для строительства этой электростанции. Поэтому мы договорились с российской стороной, что группа технических специалистов может приехать в Уагадугу в ближайшие дни, чтобы уточнить детали и изучить, какой мощности и в каком месте будет размещена эта электростанция.— Планируете ли вы экспортировать энергию в другие страны региона?— В первую очередь, мы нацелены удовлетворить наши собственные потребности в энергии, но благодаря нашим проектам у нас уже есть несколько интерконнектеров, которые могут использоваться для экспорта энергии, почему бы и нет, если у нас будет ее достаточно в ближайшие годы.— Какие еще ядерные проекты будет развивать "Росатом" в Буркина-Фасо? Может быть, ядерная медицина?— Да, потому что ядерная энергия открывает новые возможности как в сельском хозяйстве и промышленности, так и в медицине. То есть, все эти составляющие будут впоследствии развиваться благодаря нашему сотрудничеству с "Росатомом".— Планируется ли в рамках Альянса государств Сахеля единый рынок энергии?— Нужно сказать, что в рамках альянса мы всегда находимся в контакте. Эти обсуждения становятся основой дорожных карт. Поэтому возможность учреждения единого рынка электроэнергии точно станет предметом переговоров, которые определят важность этого вопроса для альянса.

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буркина-фасо

санкт-петербург

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

буркина-фасо, nordgold, росгеология, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкт-петербург, уагадугу, интервью