Рейтинг@Mail.ru
Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 06.06.2024 (обновлено: 01:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/britaniya-1950847767.html
Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне
Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне - РИА Новости, 06.06.2024
Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне
Армия Великобритании стала более подготовлена к войне, но еще многое предстоит сделать, заявил глава британского генштаба вооруженных сил Патрик Сандерс. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:39
2024-06-06T01:47
россия
великобритания
польша
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535309_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_21ecab5ceee19728234a207dcd12eead.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия Великобритании стала более подготовлена к войне, но еще многое предстоит сделать, заявил глава британского генштаба вооруженных сил Патрик Сандерс. Сандерс в интервью британской газете Times заявил, что армия Великобритании на данный момент более подготовлена к войне, чем когда он занял пост главы генштаба вооруженных сил. "Всего две недели назад я посетил наши войска в Польше. Шестнадцать тысяч британских солдат развернуты в десяти странах Европы. Это самое крупное развертывание британской армии в рамках НАТО с 1980-х годов. Так что мы, несомненно, более готовы, но нам еще многое предстоит сделать", - сказал Сандерс изданию. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240423/britaniya-1941836092.html
https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html
россия
великобритания
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601535309_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_bbad6fc806a4d5c2b386076e75cec3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, польша, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Великобритания, Польша, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне

Глава генштаба Британии Сандерс: армия страны стала более подготовлена к войне

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский курсант Королевской военной академии
Британский курсант Королевской военной академии - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский курсант Королевской военной академии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия Великобритании стала более подготовлена к войне, но еще многое предстоит сделать, заявил глава британского генштаба вооруженных сил Патрик Сандерс.
Сандерс в интервью британской газете Times заявил, что армия Великобритании на данный момент более подготовлена к войне, чем когда он занял пост главы генштаба вооруженных сил.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Сунак заявил о переводе оборонной промышленности Британии в режим войны
23 апреля, 17:29
"Всего две недели назад я посетил наши войска в Польше. Шестнадцать тысяч британских солдат развернуты в десяти странах Европы. Это самое крупное развертывание британской армии в рамках НАТО с 1980-х годов. Так что мы, несомненно, более готовы, но нам еще многое предстоит сделать", - сказал Сандерс изданию.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Два месяца". В Великобритании сделали шокирующее заявление о России
27 марта, 08:58
 
РоссияВеликобританияПольшаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала