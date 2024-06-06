https://ria.ru/20240606/britaniya-1950847767.html

Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне

Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне - РИА Новости, 06.06.2024

Глава британского генштаба отметил успехи по подготовке армии к войне

Армия Великобритании стала более подготовлена к войне, но еще многое предстоит сделать, заявил глава британского генштаба вооруженных сил Патрик Сандерс. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:39

2024-06-06T00:39

2024-06-06T01:47

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великобритания

польша

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Армия Великобритании стала более подготовлена к войне, но еще многое предстоит сделать, заявил глава британского генштаба вооруженных сил Патрик Сандерс. Сандерс в интервью британской газете Times заявил, что армия Великобритании на данный момент более подготовлена к войне, чем когда он занял пост главы генштаба вооруженных сил. "Всего две недели назад я посетил наши войска в Польше. Шестнадцать тысяч британских солдат развернуты в десяти странах Европы. Это самое крупное развертывание британской армии в рамках НАТО с 1980-х годов. Так что мы, несомненно, более готовы, но нам еще многое предстоит сделать", - сказал Сандерс изданию. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240423/britaniya-1941836092.html

https://ria.ru/20240327/velikobritaniya-1936087220.html

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россия, великобритания, польша, владимир путин, такер карлсон, нато