https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:43
2024-06-06T16:43
2024-06-06T16:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24", комментируя интерес Турции ко вступлению.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС."Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", - сказал Захарова. Она добавила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, брикс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Турция, Россия, БРИКС, ПМЭФ-2024, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Захарова: БРИКС открыто для вступления новых государств, не исключая Турцию