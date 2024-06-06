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Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
16:43 06.06.2024 (обновлено: 16:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС
Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:43
2024-06-06T16:50
турция
россия
брикс
пмэф-2024
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24", комментируя интерес Турции ко вступлению.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС."Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", - сказал Захарова. Она добавила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
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турция, россия, брикс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Турция, Россия, БРИКС, ПМЭФ-2024, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС

Захарова: БРИКС открыто для вступления новых государств, не исключая Турцию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24", комментируя интерес Турции ко вступлению.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС.
"Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", - сказал Захарова. Она добавила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".
Изображение сгенерировано ИИ
Турция нанесла удар в спину НАТО и ЕС
5 июня, 08:00
 
ПМЭФ-2024ТурцияРоссияБРИКСВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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