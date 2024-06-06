https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС

Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Захарова прокомментировала желание Турции вступить в БРИКС

Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:43

2024-06-06T16:43

2024-06-06T16:50

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединение БРИКС открыто для других государств, но есть определенные критерии для вступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 24", комментируя интерес Турции ко вступлению.Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС."Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", - сказал Захарова. Она добавила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, брикс, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)