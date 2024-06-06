https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html
Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС
Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС
Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:57
2024-06-06T15:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития". Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов. Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, руслан эдельгериев, брикс, евразийский экономический союз, шос
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Руслан Эдельгериев, БРИКС, Евразийский экономический союз, ШОС
Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС
Эдельгериев предложил разработать общие подходы для углеродных рынков БРИКС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития".
Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов.
Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.