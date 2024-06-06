https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html

Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС

Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС

Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:57

2024-06-06T15:57

2024-06-06T15:57

пмэф-2024

экономика

россия

руслан эдельгериев

брикс

евразийский экономический союз

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945862348_0:78:3078:1809_1920x0_80_0_0_8b1a85068371fe33853aa6413d137338.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия предлагает разработать общие подходы для углеродных рынков стран БРИКС и установить ценообразование, заявил помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Мы предлагаем в рамках БРИКС инфраструктуру общих углеродных рынков, общих подходов. Предлагаем начать это двусторонними соглашениями, и я вижу положительные отзывы" - сказал Эдельгериев на сессии ПМЭФ "Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития". Также он заявил о необходимости внедрить ценообразование - установить углеродный налог или квоты на выбросы парниковых газов. Углеродных рынок представляет собой механизм финансирования технологий и проектов, направленных на смягчение последствий изменения климата. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/ekspert-1951000709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, руслан эдельгериев, брикс, евразийский экономический союз, шос