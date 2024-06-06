https://ria.ru/20240606/briks-1950940781.html

В Синьхуа призвали БРИКС противостоять разрыву кооперационных связей

В Синьхуа призвали БРИКС противостоять разрыву кооперационных связей - РИА Новости, 06.06.2024

В Синьхуа призвали БРИКС противостоять разрыву кооперационных связей

Странам БРИКС необходимо совместно давать отпор экономическому принуждению и противостоять разрыву кооперационных связей, заявил главный редактор... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:55

2024-06-06T11:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Странам БРИКС необходимо совместно давать отпор экономическому принуждению и противостоять разрыву кооперационных связей, заявил главный редактор информационного агентства Синьхуа Лю Яньсун в ходе экспертного форума БРИКС на Петербургского международном экономическом форуме. "Нам необходимо совместно противостоять разрыву связей и цепочек (добавленной стоимости), давать отпор экономическому принуждению и рушить высокие стены вокруг наших маленьких дворов", - заявил Лю Яньсун в своем приветственном слове к участникам форума "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка". "Механизм сотрудничества БРИКС - это успешный пример подлинного мультилатерализма. Мы должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, поддерживать международную торговую систему с центральной ролью ВТО, выступать против узких кругов и малых групп, противостоять унилатерализму и гегемонизму", - заявил Люй Яньсун в своем приветственном слове к участникам форума "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка".Экспертный форум БРИКС, который проводится на полях ПМЭФ, организован международной медиагруппой "Россия сегодня" и китайским информационным агентством Синьхуа. По словам Лю Яньсуна, мир находится на пороге эпохальных перемен, и перед лицом различных факторов неопределенности, нестабильности и непредсказуемости страны БРИКС должны твердо придерживаться изначального стремления укреплять сотрудничество в различных областях, вместе искать пути модернизации, привнося в мир больше позитивной энергии. Он отметил, что экономическое сотрудничество всегда было одной из ключевых сфер в рамках БРИКС, и призвал сосредоточиться на приоритетных областях практического сотрудничества. По мнению Лю Яньсуна, члены объединения должны продолжать использовать преимущества своих экономик для углубления торговой, финансовой и инвестиционной кооперации, а также наращивать взаимодействие в области инфраструктурного строительства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. -0-

https://ria.ru/20240522/briks-1947718302.html

https://ria.ru/20240516/briks-1946332030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, брикс