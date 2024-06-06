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Американский беспилотник вновь заметили у побережья Крыма - РИА Новости, 06.06.2024
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12:57 06.06.2024 (обновлено: 13:47 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bpla-1950967938.html
Американский беспилотник вновь заметили у побережья Крыма
Американский беспилотник вновь заметили у побережья Крыма - РИА Новости, 06.06.2024
Американский беспилотник вновь заметили у побережья Крыма
Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, снова патрулирует воздушное пространство к юго-востоку от Крыма, следует из данных РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:57
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бпла
республика крым
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, снова патрулирует воздушное пространство к юго-востоку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24.Согласно данным Flightradar24 на 12.56 мск, беспилотник с позывным Forte14 кружит юго-восточнее Крыма на высоте около 15,8 километра. Как и до этого, БПЛА выполнил взлет с аэродрома с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия около 07.30 мск, после чего проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. Пройдя у полуострова, дрон продолжил движение на восток, в сторону Сочи.Кроме того, согласно данным ресурса, в небе над прибрежным районом Румынии кружит американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, вылетевший из того же аэродрома около 09.00 мск.Ранее БПЛА данного типа с похожими позывными неоднократно выходили на патрулирование над нейтральными водами Черного моря.По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950709052.html
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сша
республика крым
россия
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сша, бпла, республика крым, россия, черное море
США, БПЛА, Республика Крым, Россия, Черное море
Американский беспилотник вновь заметили у побережья Крыма

Американский БПЛА патрулирует воздушное пространство к юго-востоку от Крыма

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, снова патрулирует воздушное пространство к юго-востоку от Крыма, следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно данным Flightradar24 на 12.56 мск, беспилотник с позывным Forte14 кружит юго-восточнее Крыма на высоте около 15,8 километра. Как и до этого, БПЛА выполнил взлет с аэродрома с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия около 07.30 мск, после чего проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. Пройдя у полуострова, дрон продолжил движение на восток, в сторону Сочи.
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Кроме того, согласно данным ресурса, в небе над прибрежным районом Румынии кружит американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, вылетевший из того же аэродрома около 09.00 мск.
Ранее БПЛА данного типа с похожими позывными неоднократно выходили на патрулирование над нейтральными водами Черного моря.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
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