https://ria.ru/20240606/blumberg-1951006345.html
НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом по разведданным, пишут СМИ
НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом по разведданным, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024
НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом по разведданным, пишут СМИ
Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил о готовящемся к июлю соглашении с Киевом по расширению сотрудничества в области обмена разведданными и оборонных... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:27
2024-06-06T14:27
2024-06-06T15:37
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил о готовящемся к июлю соглашении с Киевом по расширению сотрудничества в области обмена разведданными и оборонных технологий, передает агентство Bloomberg. "НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и делиться большей информацией о возможностях России в области радиоэлектронной борьбы", - пишет агентство. По словам ван Вила, соглашение, которое вводит новые рамки для обмена информацией, в том числе о цепочках поставок дронов, будет завершено к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240606/nato-1950931588.html
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НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом по разведданным, пишут СМИ
Bloomberg: НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом по разведданным