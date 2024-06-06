https://ria.ru/20240606/black-1950915741.html

Потерпевшая по делу американца Блэка призвала не отправлять его в тюрьму

Потерпевшая по делу американца Блэка призвала не отправлять его в тюрьму - РИА Новости, 06.06.2024

Потерпевшая по делу американца Блэка призвала не отправлять его в тюрьму

Жительница Владивостока Александра Ващук, являющая потерпевшей по делу американского солдата Гордона Блэка, заявила, что ему нужна психологическая помощь, а не... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

2024-06-06T10:57

владивосток

россия

вооруженные силы сша

происшествия

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Жительница Владивостока Александра Ващук, являющая потерпевшей по делу американского солдата Гордона Блэка, заявила, что ему нужна психологическая помощь, а не тюрьма. В четверг Первомайский районный суд Владивостока провел первое заседание по делу Блэка, обвиняемого в угрозе убийством и краже. "Я не хочу для него жестокого наказания. Он совершил и должен за это ответить по справедливости, по закону. Человек просто болен, человеку нужна помощь. И об этом знают все, и знают давно. Не зря ему еще в Южной Корее назначили психолога. Они (ВС США - ред.) не имеют права назначить ему принудительно психиатрическое лечение. Просто не имеют права, у них это добровольно", - сказал девушка журналистам после заседания. "Он проходил горячую точку. Это просто несчастный человек. Он не заслуживает тюрьмы. Заслуживает лечения, которое ему не смогли предоставить в собственной стране, хотя прекрасно знали об этом (о болезни – ред.). Это знала семья. Человеку нужна помощь. Да, он совершил преступление, но не совершил чего-то такого очень страшного, чтобы заслуживать тюрьмы", - добавила Ващук. Он отметила, что не собирается его "топить" на суде. "Депортация и так будет пожизненная, без права возвращения", - отметила девушка. Также Ващук рассказала, что вспышки гнева у Блэка происходили, когда он был пьян. По ее словам, вернувшись с работы, она обнаруживала, что квартира разгромлена. После инцидентов с Блэком она обращалась к психологу. Американский солдат Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к девушке после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20240605/sud-1950723385.html

https://ria.ru/20240507/amerikanets-1944308430.html

https://ria.ru/20240207/bentley-1925885562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владивосток, россия, вооруженные силы сша, происшествия, сша