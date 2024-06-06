https://ria.ru/20240606/biometriya-1951102602.html

ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде

ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде - РИА Новости, 06.06.2024

ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде

Центр биометрических технологий (ЦБТ) в этом году протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию, заявил гендиректор ЦБТ Владислав... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) в этом году протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию, заявил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий на ПМЭФ. "Мы готовы принимать и обслуживать и предоставлять сервис с точки зрения биометрической идентификации иностранных граждан, в этом году мы совместные проведем пилоты, и у нас будет нормальная полноценная подтвержденная биометрия всех въезжающих, как пилот, иностранных граждан", - сказал он. "Для нас в том числе очень важно дать возможность гражданам Российской Федерации получить финансовые сервисы за пределами территории РФ, но быть уверенными в том, что это доверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств", - добавил Поволоцкий. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в свою очередь согласилась, что доверие - один из краеугольных вопросов, который встает при использовании биометрии. "Необходимо решать с большим количеством игроков вопрос антифрода", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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технологии, россия, санкт-петербург