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ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:50 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/biometriya-1951102602.html
ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде
ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде - РИА Новости, 06.06.2024
ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде
Центр биометрических технологий (ЦБТ) в этом году протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию, заявил гендиректор ЦБТ Владислав... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:50
2024-06-06T17:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) в этом году протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию, заявил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий на ПМЭФ. "Мы готовы принимать и обслуживать и предоставлять сервис с точки зрения биометрической идентификации иностранных граждан, в этом году мы совместные проведем пилоты, и у нас будет нормальная полноценная подтвержденная биометрия всех въезжающих, как пилот, иностранных граждан", - сказал он. "Для нас в том числе очень важно дать возможность гражданам Российской Федерации получить финансовые сервисы за пределами территории РФ, но быть уверенными в том, что это доверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств", - добавил Поволоцкий. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в свою очередь согласилась, что доверие - один из краеугольных вопросов, который встает при использовании биометрии. "Необходимо решать с большим количеством игроков вопрос антифрода", - подчеркнула она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Санкт-Петербург
ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде

ЦБТ протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСдача биометрических данных
Сдача биометрических данных - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сдача биометрических данных. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центр биометрических технологий (ЦБТ) в этом году протестирует биометрическую идентификацию иностранцев при въезде в Россию, заявил гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий на ПМЭФ.
"Мы готовы принимать и обслуживать и предоставлять сервис с точки зрения биометрической идентификации иностранных граждан, в этом году мы совместные проведем пилоты, и у нас будет нормальная полноценная подтвержденная биометрия всех въезжающих, как пилот, иностранных граждан", - сказал он.
"Для нас в том числе очень важно дать возможность гражданам Российской Федерации получить финансовые сервисы за пределами территории РФ, но быть уверенными в том, что это доверенная история взаимодействия признанных друг у друга государств", - добавил Поволоцкий.
Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в свою очередь согласилась, что доверие - один из краеугольных вопросов, который встает при использовании биометрии. "Необходимо решать с большим количеством игроков вопрос антифрода", - подчеркнула она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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