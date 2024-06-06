https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950854910.html

В России создали беспилотник для замены водолазов на опасных работах

В России создали беспилотник для замены водолазов на опасных работах - РИА Новости, 06.06.2024

В России создали беспилотник для замены водолазов на опасных работах

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T02:58

2024-06-06T02:58

2024-06-06T09:32

безопасность

технологии

внии гочс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили серию испытаний уникального беспилотного катамарана "Калан", позволяющего заменить водолазов при проведении опасных подводных работ, в том числе при обследовании технического состояния гидротехнических сооружений. "Безэкипажный гидрографический комплекс "Калан" - совместная разработка научно-производственного предприятия "Форт XХI" и ВНИИ ГОЧС. Испытания новинки проходили на разных водоёмах столицы, в том числе на канале имени Москвы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе института. В ведомстве отметили, что платформа беспилотного катамарана разработана под универсальные задачи. Аппарат может проводить гидрографические съёмки в условиях усложнённого спуска на воду обычного плавсредства, на участках мелководья с уровнем воды до 20 сантиметров, при поисковых работах на акваториях, обследовать крутые стенки набережных и гидротехнических сооружений, а также работать на прудах-охладителях и шламохранилищах, опасных для нахождения людей. Размещенные в корпусе беспилотного катамарана штатные батареи обеспечивают его автономную работу без подзарядки в течение не менее 16 часов. Судно может управляться оператором на расстоянии до пяти километров или системой автопилота на удалении до 35 километров. Всё используемое программное обеспечение, в том числе для проведения съёмки и обработки данных, является собственной разработкой "Форт XХI". "Проведённые испытания подтвердили все заявленные характеристики этого безэкипажного гидрографического комплекса. Полагаем, что его использование в подразделениях МЧС будет рациональным, так как позволит заменить водолазов при проведении опасных работ", - отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что в перспективе планируется установить на "Калане" специализированный телеуправляемый подводный аппарат, оснащённый манипулятором, для работы на глубине до 50 метров.

https://ria.ru/20240601/dron-1949824288.html

https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903300698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, внии гочс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия