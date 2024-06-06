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"Сумасшедший". На Западе отреагировали на выпад Байдена в адрес Путина
"Сумасшедший". На Западе отреагировали на выпад Байдена в адрес Путина - РИА Новости, 06.06.2024
"Сумасшедший". На Западе отреагировали на выпад Байдена в адрес Путина
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента США Джо Байдена, заявившего, что российский лидер Владимир Путин "беспокоит" его на протяжении сорока... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:16
2024-06-06T19:16
2024-06-06T19:16
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента США Джо Байдена, заявившего, что российский лидер Владимир Путин "беспокоит" его на протяжении сорока лет."Сумасшедший демократ снова ошибается. На этот раз он говорит, что "знает Путина уже 40 лет". Владимир Путин 40 лет назад был офицером КГБ, а Джо Байден занял последнее место на президентских праймериз", — написал Боуз в социальной сети X.Глава Белого дома неоднократно позволял себе оскорбительные заявления о президенте России. В последнем интервью телеканалу ABC News он утверждал, что Путин "является диктатором", с которым он знаком 40 лет и который "беспокоит его".При этом Байден не уточнил, откуда он знает главу российского государства на протяжении стольких лет.
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, чей боуз
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Чей Боуз
"Сумасшедший". На Западе отреагировали на выпад Байдена в адрес Путина
Боуз назвал сумасшедшим Байдена, заявившего о том, что знает Путина 40 лет