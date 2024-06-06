https://ria.ru/20240606/bayden-1951083633.html

"Ничего святого". Байдена осудили за сравнение Украины с Нормандией

"Ничего святого". Байдена осудили за сравнение Украины с Нормандией - РИА Новости, 06.06.2024

"Ничего святого". Байдена осудили за сравнение Украины с Нормандией

Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X возмутился из-за слов Байдена на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:05

2024-06-06T17:05

2024-06-06T17:55

в мире

нормандия

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сша

джо байден

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети X возмутился из-за слов Байдена на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии."Джо Байден только что сравнил высадку в Нормандии с конфликтом на Украине. (Администрация Байдена – прим.ред.) это просто жалкие люди, для которых нет ничего святого", — пишет журналист.Президент США Джо Байден на мероприятии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии затронул тему боевых действий на Украине, пообещав Киеву поддержку, но не упомянул о роли Советского Союза в победе во Второй мировой войне и разгроме нацизма.Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240606/saks-1951050940.html

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украина

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в мире, нормандия, украина, сша, джо байден, великая отечественная война (1941-1945)