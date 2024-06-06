https://ria.ru/20240606/bayden-1951003027.html

США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден

США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден - РИА Новости, 06.06.2024

США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден

США не намерены разрешать использование американского оружия для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:19

2024-06-06T14:19

2024-06-06T14:28

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не намерены разрешать использование американского оружия для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News."Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - заявил он.Байден добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240605/putin-1950828487.html

https://ria.ru/20240605/gaz-1950826821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, москва, вооруженные силы украины, джо байден, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато