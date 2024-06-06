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США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден - РИА Новости, 06.06.2024
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14:19 06.06.2024 (обновлено: 14:28 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/bayden-1951003027.html
США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден
США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден - РИА Новости, 06.06.2024
США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден
США не намерены разрешать использование американского оружия для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:19
2024-06-06T14:28
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не намерены разрешать использование американского оружия для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News."Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - заявил он.Байден добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240605/putin-1950828487.html
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в мире, сша, москва, вооруженные силы украины, джо байден, россия, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, США, Москва, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
США не разрешат удары американским оружием по Москве, заявил Байден

Байден: США не дадут добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не намерены разрешать использование американского оружия для нанесения ударов ВСУ по Москве и Кремлю, заявил американский президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.
"Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", - заявил он.
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Путин: США должны перестать поставлять Украине оружие и конфликт закончится
Вчера, 22:39
Байден добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Россия фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам
Вчера, 22:32
 
В миреСШАМоскваВооруженные силы УкраиныДжо БайденРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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