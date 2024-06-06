https://ria.ru/20240606/bayden-1950964453.html

Байден намерен выступить в Нормандии с речью об Украине, пишут СМИ

Байден намерен выступить в Нормандии с речью об Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2024

Байден намерен выступить в Нормандии с речью об Украине, пишут СМИ

Президент США Джо Байден намерен воспользоваться примером бывшего президента страны Рональда Рейгана и выступить в Нормандии с речью, которая должна привлечь... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:50

2024-06-06T12:50

2024-06-06T12:50

в мире

нормандия

украина

сша

джо байден

рональд рейган

эммануэль макрон

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен воспользоваться примером бывшего президента страны Рональда Рейгана и выступить в Нормандии с речью, которая должна привлечь американских избирателей, в частности, будет говорить об Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Как пишет издание, Рейган в 1984 году выступил в Нормандии с речью, которая привлекла внимание американцев, вызвала поддержку его подхода к внешней политике, широко использовалась для представления его кандидатуры на съезде Республиканской партии и помогла ему избраться на второй срок. Отмечается, что многие считают эту речь одной из лучших когда-либо произнесенных американским президентом за рубежом. "В преддверии своей поездки в Нормандию на 80-летие высадки союзных войск президент Джо Байден и его команда внимательно изучают, как консервативная икона (Рейган - ред.) использовала подобное паломничество сорок лет назад... (Они - ред.) надеются аналогичным образом привлечь внимание отвлеченной, разочарованной публики", - говорится в сообщении. Как отмечается, результаты опросов общественности о поддержке кандидатуры Рейгана в первой половине 1984 года были не утешительными для него так же, как и сейчас для Байдена, так как избиратели были "встревожены хаосом, царящим во всем мире". Согласно изданию, речь Байдена будет направлена ​​на объяснение важности продолжения помощи Украине подобно тому, как слова Рейгана показывали решимость США в отношении противостояния с СССР. Отмечается, что администрация Байдена видит "явный политический потенциал" в его предстоящей речи в Нормандии и считает, что она станет "воодушевляющей защитой демократии и НАТО". "Команда президента уже давно рассматривает этот момент (визит в Нормандию - ред.) как решающее событие в предвыборной кампании", - пишет издание. Ранее газета Politico писала, что внешняя политика Байдена, в частности, действия страны в конфликтах на Украине и в секторе Газа, могут помешать ему на президентских выборах. Издание подчеркивало, что рейтинг Байдена упал после "неудачного вывода американских войск из Афганистана" летом 2021 года. Несмотря на то, что ему удалось достичь ряда успехов на внешнеполитическом направлении, в частности, объединить союзников по НАТО после начала военного конфликта на Украине, в последние месяцы ситуация изменилась, отмечает издание. Украина теряет позиции, а военный конфликт в секторе Газа "не близок к завершению, несмотря на усилия Байдена по достижению прекращения огня". Ранее Белый дом сообщил, что Байден с супругой отправится в трехдневное турне по Франции, где примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю высадки союзнических войск в Нормандии и проведет двусторонние переговоры с Эммануэлем Макроном об Украине, Ближнем Востоке и климате. Российское руководство приглашение на торжества не получило, как заявил в связи с этим пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, поездка представителей РФ на мероприятия в честь 80-летия высадки в Нормандии не планировалась, тема не обсуждалась, а приоритетным для Москвы он назвал празднования в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

https://ria.ru/20240123/ssha-1922871153.html

https://ria.ru/20240605/bayden-1950603275.html

нормандия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нормандия, украина, сша, джо байден, рональд рейган, эммануэль макрон, politico, нато, великая отечественная война (1941-1945)