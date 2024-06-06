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Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов
Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов - РИА Новости, 06.06.2024
Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов
Правительство России не поддержало предложение об отмене льготного режима ввозных пошлин для вина из Грузии, когда они равны нулю, заявил в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:45
2024-06-06T11:45
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложение об отмене льготного режима ввозных пошлин для вина из Грузии, когда они равны нулю, заявил в рамках ПМЭФ исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников. Ранее в марте ассоциация попросила власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. "Пункт, который не получил поддержку, это уже сейчас понятно, это наше предложение по отмене льготного периода для грузинского вина, которое поступает на российский рынок с нулевой пошлиной", - заявил Плотников. Он также уточнил, что на это предложение правительство ответило: "нет, пока не пора". При этом, комментария инициативу с 200%-ной пошлиной на вино из недружественных стран, Плотников подчеркнул, что идут дискуссии в поисках компромисса. В конце мая замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html
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экономика, россия, грузия, алексей плотников, алексей сазанов, нато, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Грузия, Алексей Плотников, Алексей Сазанов, НАТО, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов
АВВР: кабмин не поддержал проект об отмене беспошлинного ввоза вина из Грузии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложение об отмене льготного режима ввозных пошлин для вина из Грузии, когда они равны нулю, заявил в рамках ПМЭФ исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников.
Ранее в марте ассоциация попросила власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
"Пункт, который не получил поддержку, это уже сейчас понятно, это наше предложение по отмене льготного периода для грузинского вина, которое поступает на российский рынок с нулевой пошлиной", - заявил Плотников.
Он также уточнил, что на это предложение правительство ответило: "нет, пока не пора".
При этом, комментария инициативу с 200%-ной пошлиной на вино из недружественных стран, Плотников подчеркнул, что идут дискуссии в поисках компромисса.
В конце мая замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.