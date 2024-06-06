https://ria.ru/20240606/avvr-1950936032.html

Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов

Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов - РИА Новости, 06.06.2024

Правительство не поддержало проект отмены льготы для грузинских виноделов

Правительство России не поддержало предложение об отмене льготного режима ввозных пошлин для вина из Грузии, когда они равны нулю, заявил в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T11:45

2024-06-06T11:45

2024-06-06T12:33

пмэф-2024

экономика

россия

грузия

алексей плотников

алексей сазанов

нато

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/80/1556318084_0:265:3006:1956_1920x0_80_0_0_79754981e1d41825dfbe46c8f071abc0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Правительство России не поддержало предложение об отмене льготного режима ввозных пошлин для вина из Грузии, когда они равны нулю, заявил в рамках ПМЭФ исполнительный секретарь Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников. Ранее в марте ассоциация попросила власти РФ установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. "Пункт, который не получил поддержку, это уже сейчас понятно, это наше предложение по отмене льготного периода для грузинского вина, которое поступает на российский рынок с нулевой пошлиной", - заявил Плотников. Он также уточнил, что на это предложение правительство ответило: "нет, пока не пора". При этом, комментария инициативу с 200%-ной пошлиной на вино из недружественных стран, Плотников подчеркнул, что идут дискуссии в поисках компромисса. В конце мая замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин касательно предложения увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран до 200% считает, что сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240305/vino-1931323195.html

https://ria.ru/20240403/poshliny-1937684202.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, грузия, алексей плотников, алексей сазанов, нато, министерство финансов рф (минфин россии)