https://ria.ru/20240606/aviakompaniya-1950968363.html
Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года
Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года - РИА Новости, 06.06.2024
Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года
Сахалинское акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы", созданное на базе Единой дальневосточной авиакомпании, выйдет на полную мощность в... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:58
2024-06-06T12:58
2024-06-06T12:58
пмэф-2024
технологии
сахалин
валерий лимаренко
"аврора"
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950968072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed20b43a7ac1749cbc4ad37cb0b7c79c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинское акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы", созданное на базе Единой дальневосточной авиакомпании, выйдет на полную мощность в конце этого года, сообщил губернатор Валерий Лимаренко РИА Новости на ПМЭФ. "Сахалинская область – островной регион со сложной транспортной схемой и непростым климатом. У нас регулярно возникает необходимость в доставке по воздуху небольших грузов, проведении поисковых работ, обследовании нефте-газопроводов. Значительную часть этих работ проще и дешевле выполнять с помощью беспилотников, нежели самолетов или вертолетов. В итоге мы создали акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы" на базе Единой дальневосточной авиакомпании", - рассказал глава региона. По словам губернатора, идея создания беспилотной авиакомпании возникла не на пустом месте. На Сахалине сегодня налажено производство нескольких моделей дронов. Одни используются в зоне специальной военной операции, с помощью других островные школьники бесплатно осваивают новую перспективную профессию. "На первом этапе компания будет заниматься доставкой биоматериалов и лекарственных препаратов в отдаленные медицинские учреждения, следить за состоянием автодорог, выявлять лесные пожары. В дальнейшем круг задач будет только расширяться. Сейчас специалисты определяют количество сотрудников и необходимую квалификацию, подбирают беспилотные летательные аппараты. По нашим расчетам, активную работу компания начнет в конце текущего года – в начале следующего", - отметил Лимаренко. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950968072_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_774042bde3854b9c61ebe4202300db0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сахалин, валерий лимаренко, "аврора", сахалинская область
ПМЭФ-2024, Технологии, Сахалин, Валерий Лимаренко, "Аврора", Сахалинская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинское акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы", созданное на базе Единой дальневосточной авиакомпании, выйдет на полную мощность в конце этого года, сообщил губернатор Валерий Лимаренко РИА Новости на ПМЭФ.
"Сахалинская область – островной регион со сложной транспортной схемой и непростым климатом. У нас регулярно возникает необходимость в доставке по воздуху небольших грузов, проведении поисковых работ, обследовании нефте-газопроводов. Значительную часть этих работ проще и дешевле выполнять с помощью беспилотников, нежели самолетов или вертолетов. В итоге мы создали акционерное общество "Аврора
- беспилотные авиационные системы" на базе Единой дальневосточной авиакомпании", - рассказал глава региона.
По словам губернатора, идея создания беспилотной авиакомпании возникла не на пустом месте. На Сахалине сегодня налажено производство нескольких моделей дронов. Одни используются в зоне специальной военной операции, с помощью других островные школьники бесплатно осваивают новую перспективную профессию.
«
"На первом этапе компания будет заниматься доставкой биоматериалов и лекарственных препаратов в отдаленные медицинские учреждения, следить за состоянием автодорог, выявлять лесные пожары. В дальнейшем круг задач будет только расширяться. Сейчас специалисты определяют количество сотрудников и необходимую квалификацию, подбирают беспилотные летательные аппараты. По нашим расчетам, активную работу компания начнет в конце текущего года – в начале следующего", - отметил Лимаренко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.