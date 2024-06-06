https://ria.ru/20240606/aviakompaniya-1950968363.html

Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года

Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года - РИА Новости, 06.06.2024

Беспилотная авиакомпания на Сахалине полностью заработает к концу года

Сахалинское акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы", созданное на базе Единой дальневосточной авиакомпании, выйдет на полную мощность в... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:58

2024-06-06T12:58

2024-06-06T12:58

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технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сахалинское акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы", созданное на базе Единой дальневосточной авиакомпании, выйдет на полную мощность в конце этого года, сообщил губернатор Валерий Лимаренко РИА Новости на ПМЭФ. "Сахалинская область – островной регион со сложной транспортной схемой и непростым климатом. У нас регулярно возникает необходимость в доставке по воздуху небольших грузов, проведении поисковых работ, обследовании нефте-газопроводов. Значительную часть этих работ проще и дешевле выполнять с помощью беспилотников, нежели самолетов или вертолетов. В итоге мы создали акционерное общество "Аврора - беспилотные авиационные системы" на базе Единой дальневосточной авиакомпании", - рассказал глава региона. По словам губернатора, идея создания беспилотной авиакомпании возникла не на пустом месте. На Сахалине сегодня налажено производство нескольких моделей дронов. Одни используются в зоне специальной военной операции, с помощью других островные школьники бесплатно осваивают новую перспективную профессию. "На первом этапе компания будет заниматься доставкой биоматериалов и лекарственных препаратов в отдаленные медицинские учреждения, следить за состоянием автодорог, выявлять лесные пожары. В дальнейшем круг задач будет только расширяться. Сейчас специалисты определяют количество сотрудников и необходимую квалификацию, подбирают беспилотные летательные аппараты. По нашим расчетам, активную работу компания начнет в конце текущего года – в начале следующего", - отметил Лимаренко. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950856675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалин, валерий лимаренко, "аврора", сахалинская область