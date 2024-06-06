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В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека - РИА Новости, 06.06.2024
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09:44 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/avariya-1950892693.html
В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека
В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека
Свыше 100 человек пострадали, один погиб при столкновении трамваев в Кемерово, рассказал РИА Новости пре6дставитель экстренных служб. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:44
2024-06-06T09:44
происшествия
дмитрий анисимов
алексей кузнецов
дтп с трамваями в кемерово
кемерово
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 100 человек пострадали, один погиб при столкновении трамваев в Кемерово, рассказал РИА Новости пре6дставитель экстренных служб. "По уточненным данным, пострадали 102 человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства. Про одного погибшего ранее заявил глава Кемерово Дмитрий Анисимов, а помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что всего пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 пострадавших доставлены в больницы.
https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950443846.html
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происшествия, дмитрий анисимов, алексей кузнецов, дтп с трамваями в кемерово, кемерово
Происшествия, Дмитрий Анисимов, Алексей Кузнецов, ДТП с трамваями в Кемерово, Кемерово
В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека

При столкновении трамваев в Кемерово пострадали 102 человека, один погиб

© Полиция КемеровоМесто столкновения трамваев в Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
© Полиция Кемерово
Место столкновения трамваев в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 100 человек пострадали, один погиб при столкновении трамваев в Кемерово, рассказал РИА Новости пре6дставитель экстренных служб.
"По уточненным данным, пострадали 102 человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
Про одного погибшего ранее заявил глава Кемерово Дмитрий Анисимов, а помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что всего пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 пострадавших доставлены в больницы.
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