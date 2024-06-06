https://ria.ru/20240606/avariya-1950892693.html

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерово при столкновении трамваев пострадали 102 человека

Свыше 100 человек пострадали, один погиб при столкновении трамваев в Кемерово, рассказал РИА Новости пре6дставитель экстренных служб. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:44

2024-06-06T09:44

2024-06-06T09:44

происшествия

дмитрий анисимов

алексей кузнецов

дтп с трамваями в кемерово

кемерово

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 100 человек пострадали, один погиб при столкновении трамваев в Кемерово, рассказал РИА Новости пре6дставитель экстренных служб. "По уточненным данным, пострадали 102 человека, один из них погиб", - сказал собеседник агентства. Про одного погибшего ранее заявил глава Кемерово Дмитрий Анисимов, а помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал РИА Новости, что всего пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей, 78 пострадавших доставлены в больницы.

https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950443846.html

кемерово

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