https://ria.ru/20240606/ataki-1950950657.html
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ
ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:18
2024-06-06T12:18
2024-06-06T13:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов."Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", - сказал Ляпунов.Он добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее, в связи с обострением политической ситуации. При этом на сегодняшний день на IT-сервисы форума не поступают крупные DDoS-атаки, компания все отражает.Во вторник глава компании сообщил, что "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии ПМЭФ, за два дня им подверглись более 300 компаний.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, пмэф, технологии
ПМЭФ-2024, Украина, ПМЭФ, Технологии
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ
"Солар" ожидает DDoS-атаки на ресурсы ПМЭФ в день пленарного заседания с Путиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов.
"Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", - сказал Ляпунов.
Он добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее, в связи с обострением политической ситуации. При этом на сегодняшний день на IT-сервисы форума не поступают крупные DDoS-атаки, компания все отражает.
Во вторник глава компании сообщил, что "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии ПМЭФ, за два дня им подверглись более 300 компаний.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.