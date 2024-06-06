Рейтинг@Mail.ru
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:18 06.06.2024 (обновлено: 13:19 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ataki-1950950657.html
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ
ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:18
2024-06-06T13:19
пмэф-2024
украина
пмэф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950734450_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_92006be05d771c64ca73efc5ba2bbd9b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов."Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", - сказал Ляпунов.Он добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее, в связи с обострением политической ситуации. При этом на сегодняшний день на IT-сервисы форума не поступают крупные DDoS-атаки, компания все отражает.Во вторник глава компании сообщил, что "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии ПМЭФ, за два дня им подверглись более 300 компаний.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html
https://ria.ru/20240606/siyyarto-1950880261.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950734450_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_2420919b08c57738e5167f5233d68dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, пмэф, технологии
ПМЭФ-2024, Украина, ПМЭФ, Технологии
"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ

"Солар" ожидает DDoS-атаки на ресурсы ПМЭФ в день пленарного заседания с Путиным

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов.
"Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", - сказал Ляпунов.
Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глава ФНС пошутил, что знает, где посмотреть все об участниках ПМЭФ
12:14
Он добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее, в связи с обострением политической ситуации. При этом на сегодняшний день на IT-сервисы форума не поступают крупные DDoS-атаки, компания все отражает.
Во вторник глава компании сообщил, что "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии ПМЭФ, за два дня им подверглись более 300 компаний.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Запад не смог запретить Сийярто приехать на ПМЭФ
09:00
 
ПМЭФ-2024УкраинаПМЭФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала