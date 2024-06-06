https://ria.ru/20240606/ataki-1950950657.html

"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ

"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

"Солар" готовится к DDoS-атакам в день пленарного заседания ПМЭФ

ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:18

2024-06-06T12:18

2024-06-06T13:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ГК "Солар" готовится к большому числу DDoS-атак с Украины и западных стран на ресурсы ПМЭФ в день пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным, заявил РИА Новости гендиректор компании Игорь Ляпунов."Мы все готовимся к завтрашнему дню, к трансляции, к панельной сессии нашего президента. Мы считаем, как и все предыдущие годы, будет главный акцент атакующих на это мероприятие… Организовывает эти атаки Украина, коллективный Запад, тут без вариантов. Надо смотреть, кому это выгодно и кому это нужно", - сказал Ляпунов.Он добавил, что в этом году DDoS-атаки намного мощнее, чем годом ранее, в связи с обострением политической ситуации. При этом на сегодняшний день на IT-сервисы форума не поступают крупные DDoS-атаки, компания все отражает.Во вторник глава компании сообщил, что "Солар" фиксирует значительный рост DDoS-атак на российские IT-ресурсы в преддверии ПМЭФ, за два дня им подверглись более 300 компаний.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1950949341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, пмэф, технологии