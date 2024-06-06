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Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 06.06.2024 (обновлено: 17:21 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ataka-1951089442.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух
Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух - РИА Новости, 06.06.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух
Число пострадавших при атаке дроном на здание администрации в городе Грайворон выросло до двух, в больницу обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:16
2024-06-06T17:21
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дроном на здание администрации в городе Грайворон выросло до двух, в больницу обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В четверг днем глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа, пострадал ее сотрудник, которого доставили в районную ЦРБ. "Уточненная информация о последствиях атаки в городе Грайворон: к сожалению, количество пострадавших увеличилось до двух человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное", - написал Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух

Число пострадавших при атаке ВСУ на администрацию Грайворона выросло до двух

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дроном на здание администрации в городе Грайворон выросло до двух, в больницу обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В четверг днем глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа, пострадал ее сотрудник, которого доставили в районную ЦРБ.
"Уточненная информация о последствиях атаки в городе Грайворон: к сожалению, количество пострадавших увеличилось до двух человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное", - написал Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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