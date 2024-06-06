https://ria.ru/20240606/ataka-1951089442.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух

Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух - РИА Новости, 06.06.2024

Число пострадавших при атаке ВСУ на Грайворон выросло до двух

Число пострадавших при атаке дроном на здание администрации в городе Грайворон выросло до двух, в больницу обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:16

2024-06-06T17:16

2024-06-06T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших при атаке дроном на здание администрации в городе Грайворон выросло до двух, в больницу обратилась женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В четверг днем глава региона информировал, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа, пострадал ее сотрудник, которого доставили в районную ЦРБ. "Уточненная информация о последствиях атаки в городе Грайворон: к сожалению, количество пострадавших увеличилось до двух человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное", - написал Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240603/gladkov-1950132135.html

грайворон

белгородская область

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происшествия, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия