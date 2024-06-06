https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник - РИА Новости, 06.06.2024

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник

Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:28

2024-06-06T12:28

2024-06-06T12:59

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

грайворон

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950953106_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b37e6414e59d4d119ebf4ed279a49ac9.jpg

БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Грайворон дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации - Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", - написал Гладков.Глава области отметил, что, по предварительной информации, у пострадавшего контузия. Коллеги доставляют мужчину в Грайворонскую ЦРБ."В здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950939270.html

https://ria.ru/20240606/neftebaza-1950856000.html

грайворон

белгородская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, грайворон, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, харьковская область