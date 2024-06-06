https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник - РИА Новости, 06.06.2024
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:28
2024-06-06T12:28
2024-06-06T12:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Грайворон дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации - Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", - написал Гладков.Глава области отметил, что, по предварительной информации, у пострадавшего контузия. Коллеги доставляют мужчину в Грайворонскую ЦРБ."В здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950939270.html
https://ria.ru/20240606/neftebaza-1950856000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник администрации