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В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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12:28 06.06.2024 (обновлено: 12:59 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ataka-1950955601.html
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник - РИА Новости, 06.06.2024
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник
Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:28
2024-06-06T12:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Грайворон дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации - Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", - написал Гладков.Глава области отметил, что, по предварительной информации, у пострадавшего контузия. Коллеги доставляют мужчину в Грайворонскую ЦРБ."В здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240606/bespilotnik-1950939270.html
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грайворон
белгородская область
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вооруженные силы украины, грайворон, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Грайворон, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Харьковская область
В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал чиновник

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник администрации

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА на здание администрации Грайворонского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудник администрации Грайворонского округа получил контузию при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Грайворон дрон-камикадзе атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Беспилотник противника упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Пострадал сотрудник администрации - Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа", - написал Гладков.
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Глава области отметил, что, по предварительной информации, у пострадавшего контузия. Коллеги доставляют мужчину в Грайворонскую ЦРБ.
"В здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГрайворонБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковХарьковская область
 
 
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