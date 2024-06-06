https://ria.ru/20240606/ataka-1950876591.html
Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом
Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом - РИА Новости, 06.06.2024
Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом
ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области, сбросив взрывные устройства, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:22
2024-06-06T08:22
2024-06-06T08:22
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области, сбросив взрывные устройства, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия - с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй - серьезно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Гладков добавил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий атаки после согласования с Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240605/vsu-1950623420.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом
Беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на белгородское сельхозпредприятие