https://ria.ru/20240606/ataka-1950876591.html

Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом

Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом - РИА Новости, 06.06.2024

Беспилотники атаковали территорию сельхозпредприятия под Белгородом

ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области, сбросив взрывные устройства, никто не пострадал,... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:22

2024-06-06T08:22

2024-06-06T08:22

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия в селе Грузское Борисовского района Белгородской области, сбросив взрывные устройства, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия - с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй - серьезно поврежден, без возгорания. По предварительной информации, никто не пострадал", - написал он. Гладков добавил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий атаки после согласования с Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240605/vsu-1950623420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины