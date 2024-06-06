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Аналитик предположил, кто стоит за атакой на станцию, подающую газ в Турцию - РИА Новости, 06.06.2024
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04:08 06.06.2024 (обновлено: 05:32 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/ataka-1950858536.html
Аналитик предположил, кто стоит за атакой на станцию, подающую газ в Турцию
Аналитик предположил, кто стоит за атакой на станцию, подающую газ в Турцию - РИА Новости, 06.06.2024
Аналитик предположил, кто стоит за атакой на станцию, подающую газ в Турцию
Британские инструкторы в Киеве могут стоять за попыткой атаки на газоперерабатывающую станцию, передающую газ из России в Турцию, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T04:08
2024-06-06T05:32
в мире
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Британские инструкторы в Киеве могут стоять за попыткой атаки на газоперерабатывающую станцию, передающую газ из России в Турцию, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств в Санкт-Петербурге, заявил, что несколько дней назад украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать газоперекачивающую станцию на черноморском побережье, подающую газ в Турцию. "Как известно, на Украине в качестве военных инструкторов и экспертов служат военнослужащие многих зарубежных стран. Есть утверждения, что английский спецназ, в особенности руководил какими-то диверсионными акциями. Сообщается, что за пределами Англии небольшое количество солдат французского иностранного легиона начало обучение на Украине. Скорее всего, британские специалисты по диверсиям могут захотеть противопоставить украинцев турецкой администрации, организовав такую диверсионную акцию", - подчеркнул аналитик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240525/ukraina-1948309280.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир путин, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Аналитик предположил, кто стоит за атакой на станцию, подающую газ в Турцию

Эксперт Озер: за атакой ВСУ на подающую газ в Турцию станцию мог стоять Лондон

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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АНКАРА, 6 июн – РИА Новости. Британские инструкторы в Киеве могут стоять за попыткой атаки на газоперерабатывающую станцию, передающую газ из России в Турцию, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств в Санкт-Петербурге, заявил, что несколько дней назад украинские беспилотные летательные аппараты попытались атаковать газоперекачивающую станцию на черноморском побережье, подающую газ в Турцию.
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"Как известно, на Украине в качестве военных инструкторов и экспертов служат военнослужащие многих зарубежных стран. Есть утверждения, что английский спецназ, в особенности руководил какими-то диверсионными акциями. Сообщается, что за пределами Англии небольшое количество солдат французского иностранного легиона начало обучение на Украине. Скорее всего, британские специалисты по диверсиям могут захотеть противопоставить украинцев турецкой администрации, организовав такую диверсионную акцию", - подчеркнул аналитик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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