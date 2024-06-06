https://ria.ru/20240606/asean-1950868079.html
АСЕАН не поддержит планы США о размещении ракет, сообщил посол Индонезии
АСЕАН не поддержит планы США о размещении ракет, сообщил посол Индонезии - РИА Новости, 06.06.2024
АСЕАН не поддержит планы США о размещении ракет, сообщил посол Индонезии
Страны Ассоциации Юго-Восточной Азии вряд ли позитивно оценят планы США по размещению в регионе ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:04
2024-06-06T07:04
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ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Страны Ассоциации Юго-Восточной Азии вряд ли позитивно оценят планы США по размещению в регионе ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш. Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время. "Я не думаю, что кто-либо в нашем регионе будет рад размещению у нас оружия другими странами", - заявил посол, комментируя реакцию АСЕАН на намерение США разместить РСМД в регионе. По словам Тавареша, Индонезия всегда выступала за мир и стабильность в своем регионе и надеется, что крупные страны также будут соблюдать принципы мира и стабильности. "Мы рассчитываем, что Юго-Восточная Азия будет регионом сотрудничества и общего блага, а не центром гонки вооружений", - пояснил глава индонезийской дипмиссии. Дипломат также отметил, что так называемая безъядерная зона в АСЕАН пока не ратифицирована странами, обладающими ядерным оружием. "Мы надеемся, что ратифицировать ее вскоре получиться", - добавил Тавареш. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по мнению Москвы, США могут попросить и другие страны Азии, помимо Филиппин, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Развертывание в регионе ракет станет первым с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.
https://ria.ru/20240510/asean-1945049403.html
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сша, россия, индонезия, сергей лавров
США, Россия, Индонезия, Сергей Лавров
АСЕАН не поддержит планы США о размещении ракет, сообщил посол Индонезии
Посол Индонезии в РФ Тавареш: АСЕАН не поддержит планы США о размещении ракет
ДЖАКАРТА, 6 июн - РИА Новости. Страны Ассоциации Юго-Восточной Азии вряд ли позитивно оценят планы США по размещению в регионе ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости посол Индонезии в России Джосе Тавареш.
Ранее командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявлял о намерении США разместить ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.
"Я не думаю, что кто-либо в нашем регионе будет рад размещению у нас оружия другими странами", - заявил посол, комментируя реакцию АСЕАН на намерение США разместить РСМД в регионе. По словам Тавареша, Индонезия всегда выступала за мир и стабильность в своем регионе и надеется, что крупные страны также будут соблюдать принципы мира и стабильности.
"Мы рассчитываем, что Юго-Восточная Азия
будет регионом сотрудничества и общего блага, а не центром гонки вооружений", - пояснил глава индонезийской дипмиссии.
Дипломат также отметил, что так называемая безъядерная зона в АСЕАН пока не ратифицирована странами, обладающими ядерным оружием. "Мы надеемся, что ратифицировать ее вскоре получиться", - добавил Тавареш.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что, по мнению Москвы
, США могут попросить и другие страны Азии
, помимо Филиппин
, предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности.
Развертывание в регионе ракет станет первым с момента подписания США и России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году. ДРСМД ранее запрещал США и России обладать баллистическими и крылатыми ракетами средней дальности наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.