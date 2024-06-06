https://ria.ru/20240606/arse-1951074116.html
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром - РИА Новости, 06.06.2024
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:40
2024-06-06T16:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и земляничным супом с пломбиром. Переговоры президентов России и Боливии в Константиновском дворце прошли сначала один на один, а затем продолжились в формате рабочего завтрака с участием министров. Как следует из меню, которое есть в распоряжении РИА Новости, участникам рабочего завтрака предложили салат из камчатского краба с томатами, лазанью из ягненка с баклажаном, щи из щавеля с перепелкой, шербет из черной смородины, а также угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины на выбор. На десерт был ягодный суп с земляникой и пломбиром. Также подавалось вино "Усадьба Девноморское".
https://ria.ru/20240606/peregovory-1951007989.html
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РИА Новости
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луис арсе, владимир путин, боливия, россия
ПМЭФ-2024, Луис Арсе, Владимир Путин, Боливия, Россия
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
Президента Боливии в Петербурге угостили ягодным супом с земляникой и пломбиром
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и земляничным супом с пломбиром.
Переговоры президентов России и Боливии в Константиновском дворце прошли сначала один на один, а затем продолжились в формате рабочего завтрака с участием министров.
Как следует из меню, которое есть в распоряжении РИА Новости, участникам рабочего завтрака предложили салат из камчатского краба с томатами, лазанью из ягненка с баклажаном, щи из щавеля с перепелкой, шербет из черной смородины, а также угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины на выбор. На десерт был ягодный суп с земляникой и пломбиром. Также подавалось вино "Усадьба Девноморское".