https://ria.ru/20240606/arse-1951074116.html

Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром

Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром - РИА Новости, 06.06.2024

Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром

Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:40

2024-06-06T16:40

2024-06-06T16:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и земляничным супом с пломбиром. Переговоры президентов России и Боливии в Константиновском дворце прошли сначала один на один, а затем продолжились в формате рабочего завтрака с участием министров. Как следует из меню, которое есть в распоряжении РИА Новости, участникам рабочего завтрака предложили салат из камчатского краба с томатами, лазанью из ягненка с баклажаном, щи из щавеля с перепелкой, шербет из черной смородины, а также угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины на выбор. На десерт был ягодный суп с земляникой и пломбиром. Также подавалось вино "Усадьба Девноморское".

https://ria.ru/20240606/peregovory-1951007989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луис арсе, владимир путин, боливия, россия