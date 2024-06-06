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Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром - РИА Новости, 06.06.2024
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16:40 06.06.2024 (обновлено: 16:50 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/arse-1951074116.html
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром - РИА Новости, 06.06.2024
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром
Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:40
2024-06-06T16:50
пмэф-2024
луис арсе
владимир путин
боливия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и земляничным супом с пломбиром. Переговоры президентов России и Боливии в Константиновском дворце прошли сначала один на один, а затем продолжились в формате рабочего завтрака с участием министров. Как следует из меню, которое есть в распоряжении РИА Новости, участникам рабочего завтрака предложили салат из камчатского краба с томатами, лазанью из ягненка с баклажаном, щи из щавеля с перепелкой, шербет из черной смородины, а также угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины на выбор. На десерт был ягодный суп с земляникой и пломбиром. Также подавалось вино "Усадьба Девноморское".
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луис арсе, владимир путин, боливия, россия
ПМЭФ-2024, Луис Арсе, Владимир Путин, Боливия, Россия
Президента Боливии в Петербурге угостили земляничным супом с пломбиром

Президента Боливии в Петербурге угостили ягодным супом с земляникой и пломбиром

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе
Президент Боливии Луис Альберто Арсе - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президента Боливии Луиса Арсе в ходе рабочего завтрака с участием президента РФ Владимира Путина угощали лазаньей из ягненка, щами из щавеля с перепелкой и земляничным супом с пломбиром.
Переговоры президентов России и Боливии в Константиновском дворце прошли сначала один на один, а затем продолжились в формате рабочего завтрака с участием министров.
© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramМеню участников рабочего завтрака на ПМЭФ-2024
Меню участников рабочего завтрака на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Меню участников рабочего завтрака на ПМЭФ-2024
Как следует из меню, которое есть в распоряжении РИА Новости, участникам рабочего завтрака предложили салат из камчатского краба с томатами, лазанью из ягненка с баклажаном, щи из щавеля с перепелкой, шербет из черной смородины, а также угольную треску с пюре из зеленого горошка или стейк из говядины на выбор. На десерт был ягодный суп с земляникой и пломбиром. Также подавалось вино "Усадьба Девноморское".
Президент РФ Владимир Путин и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024Луис АрсеВладимир ПутинБоливияРоссия
 
 
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