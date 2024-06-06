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В Самаре арестовали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 06.06.2024
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11:49 06.06.2024 (обновлено: 12:33 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/arest-1950938955.html
В Самаре арестовали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы
В Самаре арестовали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы - РИА Новости, 06.06.2024
В Самаре арестовали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы
Исполняющий обязанности Бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области обвиняется в получении взяток за установление инвалидности, он арестован,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T11:49
2024-06-06T12:33
происшествия
россия
самарская область
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности Бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области обвиняется в получении взяток за установление инвалидности, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России. По версии следователей, в 2020 году обвиняемый, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками бюро, получил через посредника взятки на сумму не менее 600 тысяч рублей от двух граждан. Им за эти деньги оформили вторую группу инвалидности на один год. "Предъявлено обвинение исполняющему обязанности "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщила собеседница агентства. Обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. В СК отметили, что в отношении других сотрудников бюро, которые стали соучастниками преступления, также расследуется уголовное дело о коррупционных преступлениях. Ранее в четверг депутат ГД Александр Хинштейн сообщал, что по обвинению в получении взяток арестован и.о. руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Константин Борисов.
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происшествия, россия, самарская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Самарская область, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
В Самаре арестовали и.о. главы бюро медико-социальной экспертизы

Обвинение в коррупции предъявили и.о. главы Самарского бюро МСЭ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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САМАРА, 6 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности Бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области обвиняется в получении взяток за установление инвалидности, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК России.
По версии следователей, в 2020 году обвиняемый, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками бюро, получил через посредника взятки на сумму не менее 600 тысяч рублей от двух граждан. Им за эти деньги оформили вторую группу инвалидности на один год.
«
"Предъявлено обвинение исполняющему обязанности "Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщила собеседница агентства.
Обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. В СК отметили, что в отношении других сотрудников бюро, которые стали соучастниками преступления, также расследуется уголовное дело о коррупционных преступлениях.
Ранее в четверг депутат ГД Александр Хинштейн сообщал, что по обвинению в получении взяток арестован и.о. руководителя Самарского бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Константин Борисов.
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ПроисшествияРоссияСамарская областьАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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