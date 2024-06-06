https://ria.ru/20240606/arest-1950909368.html
Источник сообщил о задержании экс-министра труда Омской области
Источник сообщил о задержании экс-министра труда Омской области - РИА Новости, 06.06.2024
Источник сообщил о задержании экс-министра труда Омской области
Экс-министр труда и соцразвития Омской области, а также два депутата горсовета задержаны в Омске, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T10:32
2024-06-06T10:32
2024-06-06T12:42
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Экс-министр труда и соцразвития Омской области, а также два депутата горсовета задержаны в Омске, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.По информации источника, правоохранительные органы задержали бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Также задержаны самый богатый депутат городского совета Омска, гендиректор ЖК "Старгород" и "Омских кабельных сетей" Дмитрий Павлов и вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань. Все трое находятся в Москве."Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы", - сказал собеседник, добавив, что уголовные дела возбуждены не в Омске.Источник уточнил, что, по предварительной информации, уголовные дела, в связи с которыми произошли задержания депутатов и экс-министра, не связаны между собой.Куприянов занимал пост министра труда с 30 октября 2015 года по 25 мая 2024 года. Он был отправлен в отставку.
https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html
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омская область, москва, омск, происшествия
Омская область, Москва, Омск, Происшествия
Источник сообщил о задержании экс-министра труда Омской области
В Омске задержали экс-министра труда и соцразвития области Куприянова
ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Экс-министр труда и соцразвития Омской области, а также два депутата горсовета задержаны в Омске, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
По информации источника, правоохранительные органы задержали бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. Также задержаны самый богатый депутат городского совета Омска, гендиректор ЖК "Старгород" и "Омских кабельных сетей" Дмитрий Павлов и вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань. Все трое находятся в Москве.
«
"Да, действительно, такие задержания были. Работали следователи центрального аппарата из Москвы", - сказал собеседник, добавив, что уголовные дела возбуждены не в Омске.
Источник уточнил, что, по предварительной информации, уголовные дела, в связи с которыми произошли задержания депутатов и экс-министра, не связаны между собой.
Куприянов занимал пост министра труда с 30 октября 2015 года по 25 мая 2024 года. Он был отправлен в отставку.