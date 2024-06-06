https://ria.ru/20240606/antonov-1951183150.html

Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"

Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой" - РИА Новости, 06.06.2024

Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"

США не хотят признавать роль стран, стремящихся к независимости от Запада, малюют из себя лидера "свободного мира", параллельно размахивая "санкционной... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:18

2024-06-06T23:18

2024-06-06T23:48

сша

анатолий антонов

в мире

россия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не хотят признавать роль стран, стремящихся к независимости от Запада, малюют из себя лидера "свободного мира", параллельно размахивая "санкционной дубинкой", сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых - не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера "свободного мира", одновременно размахивая "санкционной дубинкой". Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт "американской мечты", - сказал посол журналистам.При этом Антонов отметил, что русофобы делают "все, чтобы продвинуть выдуманную ими же философию якобы исходящей от России опасности", хотя, как четко выразился российский президент Владимир Путин, действия Москвы являются именно реакцией на шаги США и их сателлитов.

https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html

сша

россия

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Наталья Макарова

сша, анатолий антонов, в мире, россия, владимир путин