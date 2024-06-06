Рейтинг@Mail.ru
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой" - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 06.06.2024 (обновлено: 23:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/antonov-1951183150.html
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой" - РИА Новости, 06.06.2024
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"
США не хотят признавать роль стран, стремящихся к независимости от Запада, малюют из себя лидера "свободного мира", параллельно размахивая "санкционной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:18
2024-06-06T23:48
сша
анатолий антонов
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_996cadf86b1a40e7bfcb656028e0718f.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не хотят признавать роль стран, стремящихся к независимости от Запада, малюют из себя лидера "свободного мира", параллельно размахивая "санкционной дубинкой", сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых - не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера "свободного мира", одновременно размахивая "санкционной дубинкой". Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт "американской мечты", - сказал посол журналистам.При этом Антонов отметил, что русофобы делают "все, чтобы продвинуть выдуманную ими же философию якобы исходящей от России опасности", хотя, как четко выразился российский президент Владимир Путин, действия Москвы являются именно реакцией на шаги США и их сателлитов.
https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:9:2048:1545_1920x0_80_0_0_7ea6eb556af417b4871f927e6ac44f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, анатолий антонов, в мире, россия, владимир путин
США, Анатолий Антонов, В мире, Россия, Владимир Путин
Антонов: США малюют из себя лидера, размахивая "санкционной дубинкой"

Антонов: США не хотят признать роль стран, стремящихся к независимости от Запада

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. США не хотят признавать роль стран, стремящихся к независимости от Запада, малюют из себя лидера "свободного мира", параллельно размахивая "санкционной дубинкой", сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"В США не хотят признавать растущую роль стремящихся к независимости от Запада стран, в числе которых - не только Россия, но и многие другие государства, в том числе в той же Европе. Продолжают малевать из себя лидера "свободного мира", одновременно размахивая "санкционной дубинкой". Рекламируют якобы грандиозные достижения в экономической сфере, при этом не сумев защитить дома институт "американской мечты", - сказал посол журналистам.
При этом Антонов отметил, что русофобы делают "все, чтобы продвинуть выдуманную ими же философию якобы исходящей от России опасности", хотя, как четко выразился российский президент Владимир Путин, действия Москвы являются именно реакцией на шаги США и их сателлитов.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Посол Антонов отреагировал на слова Байдена о "победе" США над фашизмом
28 мая, 04:12
 
СШААнатолий АнтоновВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала