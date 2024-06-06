https://ria.ru/20240606/alkogol-1950863460.html

Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко

Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко - РИА Новости, 06.06.2024

Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко

Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T05:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен системный подход, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года",- сказал Мурашко. Он отметил, что для снижения потребления алкоголя нужен системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/alkogol-1950857704.html

https://ria.ru/20230917/zozh-1896759093.html

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россия, михаил мурашко, общество