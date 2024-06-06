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Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
05:16 06.06.2024 (обновлено: 06:07 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/alkogol-1950863460.html
Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко
Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко - РИА Новости, 06.06.2024
Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко
Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T05:16
2024-06-06T06:07
пмэф-2024
россия
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен системный подход, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года",- сказал Мурашко. Он отметил, что для снижения потребления алкоголя нужен системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/alkogol-1950857704.html
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россия, михаил мурашко, общество
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мурашко, Общество
Снижения потребления алкоголя в России не отмечается, сообщил Мурашко

Мурашко: снижения потребления алкоголя в России в этом году пока не отмечается

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Снижения потребления алкоголя в первые месяцы этого года в России пока не отмечается, для повышения приверженности населения к здоровому образу жизни нужен системный подход, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году пока по потреблению алкоголя снижения не отмечаем, в первые месяцы этого года",- сказал Мурашко.
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Он отметил, что для снижения потребления алкоголя нужен системный подход, который в целом повышает приверженность населения к здоровому образу жизни.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
 
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