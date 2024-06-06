https://ria.ru/20240606/alkogol-1950857704.html

Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России

Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России - РИА Новости, 06.06.2024

Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, который отмечается 12 июня. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:51

2024-06-06T03:51

2024-06-06T05:30

общество

султан хамзаев

россия

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, который отмечается 12 июня. "Выступаю за появление федеральных ограничений на продажу алкоголя в государственные праздники. Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что все праздничные дни, тем более, государственные праздники – должны проходить в спокойной и безопасной обстановке. "Более 15 регионов страны в эти майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя в своих регионах, ввели ограничения по времени, местам продаж. Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и пр. Нет резонансных происшествий", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240530/nalivayki-1949424054.html

https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html

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общество, султан хамзаев, россия