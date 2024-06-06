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Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России - РИА Новости, 06.06.2024
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03:51 06.06.2024 (обновлено: 05:30 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/alkogol-1950857704.html
Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России
Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России - РИА Новости, 06.06.2024
Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, который отмечается 12 июня. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:51
2024-06-06T05:30
общество
султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, который отмечается 12 июня. "Выступаю за появление федеральных ограничений на продажу алкоголя в государственные праздники. Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что все праздничные дни, тем более, государственные праздники – должны проходить в спокойной и безопасной обстановке. "Более 15 регионов страны в эти майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя в своих регионах, ввели ограничения по времени, местам продаж. Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и пр. Нет резонансных происшествий", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240530/nalivayki-1949424054.html
https://ria.ru/20240425/alkogol-1942201683.html
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общество, султан хамзаев, россия
Общество, Султан Хамзаев, Россия
Депутат предложил запретить продажу алкоголя на День России

Депутат Хамзаев предложил запрет продажи алкоголя на День России по всей стране

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТорговый зал в алкогольном магазине в Чите
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Торговый зал в алкогольном магазине в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в розничных магазинах по всей стране на День России, который отмечается 12 июня.
"Выступаю за появление федеральных ограничений на продажу алкоголя в государственные праздники. Алкоголь должен быть запрещен к продаже в розничных магазинах 12 июня, в День России. Соответствующее обращение направлю в правительство России и главам субъектов РФ", - сказал он РИА Новости.
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Депутат отметил, что все праздничные дни, тем более, государственные праздники – должны проходить в спокойной и безопасной обстановке.
"Более 15 регионов страны в эти майские праздники ввели запрет на продажу алкоголя в своих регионах, ввели ограничения по времени, местам продаж. Второй год в таких регионах мы фиксируем улучшение криминогенной статистики и пр. Нет резонансных происшествий", - добавил парламентарий.
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ОбществоСултан ХамзаевРоссия
 
 
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