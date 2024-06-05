https://ria.ru/20240605/zavod-1950689786.html

Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии

Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024

Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии

На полях ПМЭФ достигнута договоренность о строительстве в Карелии завода по производству кормов для аквакультуры, сообщает пресс-служба главы Республики... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:42

2024-06-05T14:42

2024-06-05T14:42

пмэф-2024

республика карелия

кондопога

мурманская область

артур парфенчиков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ достигнута договоренность о строительстве в Карелии завода по производству кормов для аквакультуры, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Строительством займется компания "РусФиш". Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, будет создано 89 новых рабочих мест. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди проекта. Соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и предприятием было подписано в среду в рамках Петербургского международного экономического форума. Завод будет располагаться в Кондопоге. Срок реализации проекта - 2023-2026 годы. Завод будет производить корма для форели, лосося, сиговых и осетровых. Предприятие планирует получение статуса резидента территории опережающего развития "Кондопога". Основным потребителем продукции завода станет предприятие "Инарктика", которая занимается разведением морской и пресноводной рыбы лососевых пород в Мурманской области и Республике Карелия. "Строительство завода по производству кормов для аквакультуры на территории Кондопожского района – важный для республики инвестпроект в сфере импортозамещения. Правительство Карелии готово к сотрудничеству с компанией "РусФиш" и оказанию поддержки в реализации проекта", - подчеркнул глава региона Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Учредитель компании "РусФиш" Андрей Бочков поблагодарил власти региона за оказанное содействие и оперативное решение всех вопросов для начала запуска проекта. Карелия входит в число лидеров в России по объемам выращивания аквакультуры. В результате санкционного давления со стороны недружественных государств предприятия аквакультуры столкнулись с трудностями поставок рыбных комбикормов, рыбопосадочного материала и живой икры, которые приобретались, преимущественно, из-за рубежа. Теперь предприятия аквакультуры инвестируют в создание собственных производств рыбных кормов и комплексов по выращиванию рыбопосадочного материала и центров селекции в рыбоводстве.

https://ria.ru/20240524/pmef-1948169690.html

https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html

https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947402517.html

республика карелия

кондопога

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика карелия, кондопога, мурманская область, артур парфенчиков