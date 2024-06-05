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Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:42 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/zavod-1950689786.html
Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии
Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии - РИА Новости, 05.06.2024
Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии
На полях ПМЭФ достигнута договоренность о строительстве в Карелии завода по производству кормов для аквакультуры, сообщает пресс-служба главы Республики... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:42
2024-06-05T14:42
пмэф-2024
республика карелия
кондопога
мурманская область
артур парфенчиков
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ достигнута договоренность о строительстве в Карелии завода по производству кормов для аквакультуры, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия. Строительством займется компания "РусФиш". Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, будет создано 89 новых рабочих мест. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди проекта. Соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и предприятием было подписано в среду в рамках Петербургского международного экономического форума. Завод будет располагаться в Кондопоге. Срок реализации проекта - 2023-2026 годы. Завод будет производить корма для форели, лосося, сиговых и осетровых. Предприятие планирует получение статуса резидента территории опережающего развития "Кондопога". Основным потребителем продукции завода станет предприятие "Инарктика", которая занимается разведением морской и пресноводной рыбы лососевых пород в Мурманской области и Республике Карелия. "Строительство завода по производству кормов для аквакультуры на территории Кондопожского района – важный для республики инвестпроект в сфере импортозамещения. Правительство Карелии готово к сотрудничеству с компанией "РусФиш" и оказанию поддержки в реализации проекта", - подчеркнул глава региона Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Учредитель компании "РусФиш" Андрей Бочков поблагодарил власти региона за оказанное содействие и оперативное решение всех вопросов для начала запуска проекта. Карелия входит в число лидеров в России по объемам выращивания аквакультуры. В результате санкционного давления со стороны недружественных государств предприятия аквакультуры столкнулись с трудностями поставок рыбных комбикормов, рыбопосадочного материала и живой икры, которые приобретались, преимущественно, из-за рубежа. Теперь предприятия аквакультуры инвестируют в создание собственных производств рыбных кормов и комплексов по выращиванию рыбопосадочного материала и центров селекции в рыбоводстве.
https://ria.ru/20240524/pmef-1948169690.html
https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html
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республика карелия
кондопога
мурманская область
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республика карелия, кондопога, мурманская область, артур парфенчиков
ПМЭФ-2024, Республика Карелия, Кондопога, Мурманская область, Артур Парфенчиков

Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии

© Фото : пресс-служба главы Республики КарелияЗавод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии
Завод по производству кормов для аквакультуры построят в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Карелия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На полях ПМЭФ достигнута договоренность о строительстве в Карелии завода по производству кормов для аквакультуры, сообщает пресс-служба главы Республики Карелия.
Строительством займется компания "РусФиш". Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей, будет создано 89 новых рабочих мест. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объектов первой очереди проекта.
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24 мая, 16:29
Соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и предприятием было подписано в среду в рамках Петербургского международного экономического форума. Завод будет располагаться в Кондопоге. Срок реализации проекта - 2023-2026 годы.
Завод будет производить корма для форели, лосося, сиговых и осетровых. Предприятие планирует получение статуса резидента территории опережающего развития "Кондопога".
Основным потребителем продукции завода станет предприятие "Инарктика", которая занимается разведением морской и пресноводной рыбы лососевых пород в Мурманской области и Республике Карелия.
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10 апреля, 17:23
"Строительство завода по производству кормов для аквакультуры на территории Кондопожского района – важный для республики инвестпроект в сфере импортозамещения. Правительство Карелии готово к сотрудничеству с компанией "РусФиш" и оказанию поддержки в реализации проекта", - подчеркнул глава региона Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
Учредитель компании "РусФиш" Андрей Бочков поблагодарил власти региона за оказанное содействие и оперативное решение всех вопросов для начала запуска проекта.
Карелия входит в число лидеров в России по объемам выращивания аквакультуры. В результате санкционного давления со стороны недружественных государств предприятия аквакультуры столкнулись с трудностями поставок рыбных комбикормов, рыбопосадочного материала и живой икры, которые приобретались, преимущественно, из-за рубежа.
Теперь предприятия аквакультуры инвестируют в создание собственных производств рыбных кормов и комплексов по выращиванию рыбопосадочного материала и центров селекции в рыбоводстве.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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ПМЭФ-2024Республика КарелияКондопогаМурманская областьАртур Парфенчиков
 
 
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