https://ria.ru/20240605/zapad-1950721491.html

У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт

У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт - РИА Новости, 05.06.2024

У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт

Запад имеет собственные "красные линии" в противостоянии с РФ, которые боится переходить из-за возможного ответа и тяжелых последствий, но при этом продолжает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:14

2024-06-05T16:14

2024-06-05T16:17

россия

украина

сша

леонид драчевский

сергей лавров

владимир зеленский

нато

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Запад имеет собственные "красные линии" в противостоянии с РФ, которые боится переходить из-за возможного ответа и тяжелых последствий, но при этом продолжает обострять риторику, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД РФ, исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Леонид Драчевский. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 4 июня заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко, и выражают озабоченность угрозой расширения военного конфликта. "Пока это все находится в пространстве каких-то предположений, сослагательного наклонения. Хотя риторика ужесточается, становится все более угрожающей с обеих сторон. Тем не менее, я думаю, что это в большей степени война нервов. Думаю, что у них (Запада - ред.) в голове есть свои собственные ограничители, мощные "красные линии", которые не мы им рисуем, а они сами боятся переступить, иначе будет не просто больно, но большая беда", - заявил экс-заместитель министра иностранных дел России в разговоре с агентством. Леонид Драчевский также допустил, что коллективный Запад и весь мир сейчас оглядывается на предстоящие 5 ноября выборы в США и "в той или иной степени держит это в голове и в расчетах", при принятии решений о возможных шагах по эскалации конфликта на Украине. "Они могут не принимать до этого момента (выборов в США – ред.) каких-то конкретных решений, но могут нагнетать ситуацию через соответствующую риторику", - подчеркнул российский дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html

https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html

https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950709052.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, леонид драчевский, сергей лавров, владимир зеленский, нато, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова