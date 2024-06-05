Рейтинг@Mail.ru
У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 05.06.2024 (обновлено: 16:17 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/zapad-1950721491.html
У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт
У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт - РИА Новости, 05.06.2024
У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт
Запад имеет собственные "красные линии" в противостоянии с РФ, которые боится переходить из-за возможного ответа и тяжелых последствий, но при этом продолжает... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:14
2024-06-05T16:17
россия
украина
сша
леонид драчевский
сергей лавров
владимир зеленский
нато
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddd7696c6a19a7e6e729af18a7d35706.jpg
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Запад имеет собственные "красные линии" в противостоянии с РФ, которые боится переходить из-за возможного ответа и тяжелых последствий, но при этом продолжает обострять риторику, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД РФ, исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Леонид Драчевский. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 4 июня заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко, и выражают озабоченность угрозой расширения военного конфликта. "Пока это все находится в пространстве каких-то предположений, сослагательного наклонения. Хотя риторика ужесточается, становится все более угрожающей с обеих сторон. Тем не менее, я думаю, что это в большей степени война нервов. Думаю, что у них (Запада - ред.) в голове есть свои собственные ограничители, мощные "красные линии", которые не мы им рисуем, а они сами боятся переступить, иначе будет не просто больно, но большая беда", - заявил экс-заместитель министра иностранных дел России в разговоре с агентством. Леонид Драчевский также допустил, что коллективный Запад и весь мир сейчас оглядывается на предстоящие 5 ноября выборы в США и "в той или иной степени держит это в голове и в расчетах", при принятии решений о возможных шагах по эскалации конфликта на Украине. "Они могут не принимать до этого момента (выборов в США – ред.) каких-то конкретных решений, но могут нагнетать ситуацию через соответствующую риторику", - подчеркнул российский дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240604/nato-1950351768.html
https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html
https://ria.ru/20240605/bespilotniki-1950709052.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90e63fbe8f2872dc9ba79d3e8575d18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, леонид драчевский, сергей лавров, владимир зеленский, нато, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
Россия, Украина, США, Леонид Драчевский, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
У Запада есть свои "красные линии" в отношении России, заявил эксперт

Драчевский: Запад обостряет риторику против РФ, но боится возможного ответа

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги стран НАТО
Флаги стран НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Запад имеет собственные "красные линии" в противостоянии с РФ, которые боится переходить из-за возможного ответа и тяжелых последствий, но при этом продолжает обострять риторику, заявил РИА Новости бывший замглавы МИД РФ, исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Леонид Драчевский.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 4 июня заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник заявил, что люди порой его спрашивают, не зашла ли поддержка Украины слишком далеко, и выражают озабоченность угрозой расширения военного конфликта.
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит план переброски войск из США в Европу
4 июня, 11:35
"Пока это все находится в пространстве каких-то предположений, сослагательного наклонения. Хотя риторика ужесточается, становится все более угрожающей с обеих сторон. Тем не менее, я думаю, что это в большей степени война нервов. Думаю, что у них (Запада - ред.) в голове есть свои собственные ограничители, мощные "красные линии", которые не мы им рисуем, а они сами боятся переступить, иначе будет не просто больно, но большая беда", - заявил экс-заместитель министра иностранных дел России в разговоре с агентством.
Леонид Драчевский также допустил, что коллективный Запад и весь мир сейчас оглядывается на предстоящие 5 ноября выборы в США и "в той или иной степени держит это в голове и в расчетах", при принятии решений о возможных шагах по эскалации конфликта на Украине.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Готовят инцидент". На Западе раскрыли план удара НАТО по России
4 июня, 15:22
"Они могут не принимать до этого момента (выборов в США – ред.) каких-то конкретных решений, но могут нагнетать ситуацию через соответствующую риторику", - подчеркнул российский дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Морская авиация Черноморского флота уничтожает цели в Черном море - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Беспилотникам НАТО не место в Черном море, заявили в Госдуме
Вчера, 15:42
 
РоссияУкраинаСШАЛеонид ДрачевскийСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала