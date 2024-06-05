https://ria.ru/20240605/zakon-1833701880.html

Закон о тишине: до скольких можно шуметь, штрафы, изменения в 2024 году

Закон о тишине 2024: в многоквартирном доме, в Москве и регионах, в выходные и будни

Закон о тишине: до скольких можно шуметь, штрафы, изменения в 2024 году

Закон о тишине — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы днем. О том, как работает закон, в какое время... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:33

2024-06-05T16:33

2024-06-05T16:49

общество

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закон о тишине — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы днем. О том, как работает закон, в какое время можно шуметь в будни и выходные в многоквартирном доме, на даче в Москве и области, куда жаловаться в случае нарушений. Нюансы, связанные с ремонтными работами в новостройках, что изменится с принятием нового федерального закона о тишине в 2024 году, — в материале РИА Новости. Закон о тишинеЖители мегаполисов постоянно сталкиваются с постоянным шумом, например, гулом машин, звуками строительных работ или громкими гуляниями соседей сверху. В таком ритме сложно жить, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. Это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва). Сейчас вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Федерации. Но 23 октября 2023 года в Госдуму внесли обновленный и доработанный законопроект “О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации”. Если закон примут, то в России будут установлены единые размеры штрафов за нарушение тишины, которые пропишут в Кодексе об административных правонарушениях.Что может считаться шумом по законуОлег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры" и председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса перечислил запрещенные звуки в ночное время:Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.Нормы и стандарты шумаЗаконодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума.“Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, в ночное время — до 30 дБА, а максимально допустимым — 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (СанПиН 1.2.3685-21). Для замера шума можно обратиться в специализированную аккредитованную организацию”, — объяснил эксперт Станислав Пашковский.Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что ранее в Российской Федерации действовал СанПиН 2.1.2.2645-10, устанавливающий требования к максимальному уровню звука, который может быть в квартире и на прилегающей территории. Однако если для привлечения к административной ответственности по гл. 6 КоАП РФ требуется в обязательном порядке процедура замера шумов, то по региональным законам ничего такого не нужно: достаточно заявления потерпевшего и показаний свидетелей. Такая практика порождает огромное количество жалоб от привлеченных к ответственности лиц практически с одними и теми же доводами. В 2024 году этот СанПиН не действует.ДнемВременные границы в вопросе шума могут отличаться в зависимости от дня недели, а также праздников. Днем достаточно соблюдать допустимый законом уровень шума и не нарушать тишину в общий тихий период (на протяжении двух часов): от 13:00 до 15:00 или от 12:00 до 14:00 часов дня в зависимости от региона.НочьюВ ночное время суток москвичи не имеют права шуметь с 23-00 до 7-00, жители Самарской области и крымчане — с 22-00 до 8-00, с 22:00 до 6:00 запрещено шуметь в Татарстане, норма для Калининградской области — с 23:00 до 08:00.Выходные дниСуббота по временным рамкам относится к будним дням, в то время как в воскресенье нельзя шуметь в любое время, так же, как и в праздники.БудниС понедельника по пятницу необходимо соблюдать тишину ночью и в тихий период днем, временные рамки установлены региональными законами.Особенности применения законаЗаконодательство определяет, когда начинается "бесшумный" режим, а региональные власти корректируют нормы, чтобы подстроиться под местные особенности.В МосквеОфициально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве”. Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.В Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге действует закон “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, в котором прописаны нормы о соблюдении тишины. В городе шуметь нельзя с 22 часов вечера до 8 часов утра. В ст. 8 закона Санкт-Петербурга № 273-70 приведен перечень действий, которые запрещено производить ночью: включать телевизоры, радио, иную технику, звукоусилители, кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить ремонт и т. д. Это касается как квартир, точек общепита, транспорта, так и мест торговли, оказания услуг населению и прочих. Исключение составляет только время с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января.В регионах РоссииВ Московской области режим тишины регулирует закон “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории области”. Этот документ запрещает шуметь:Процедура решения конфликтовСначала стоит поговорить с соседями, если источник шума — они. Переговоры результата не принесли — вызвать полицию, ее сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями, составят протокол и выпишут предупреждение или штраф. Также на шумного соседа можно повлиять через местную администрацию. Если он живет в квартире по договору социального найма, муниципалитет может подать в суд и выселить его за систематическое нарушение спокойствия (это встречается редко, но прецеденты в судебной практике есть), для этого потребуются доказательства вины: данные из полиции, показания других соседей, экспертиза санитарно-эпидемиологической службы с замером уровня тишины. Можно подать в суд самостоятельно, имея на руках все доказательства нарушения.Если соседи делают слишком шумный ремонт, можно обратиться в жилищную инспекцию города, специалисты проведут проверку на предмет незаконной перепланировки.Куда жаловатьсяНеобходимо обращаться в различные госорганы в зависимости от источника шума.Если шум в соседней квартиреШум в многоквартирных домах — наиболее частая проблема, которая является одной из причин введения закона о тишине. Распространенная ситуация в многоэтажках — ремонт у соседей:“В случае, если шум вызван неправильным ремонтом (например, отсутствует звукоизоляция пола), жители могут обратиться с письменной претензией к собственнику, в органы ГЖИ с требованием принять меры по устранению нарушений или же в суд с иском о понуждении ответчика совершить действия по устранению нарушений”, — объяснил Станислав Пашковский.Если шумят соседи, то по словам эксперта необходимо обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место, провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Затем можно воспользоваться правами потерпевшего в случае, если не устроило постановление административной комиссии, и обратиться в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.Если шум рядом с домомВ случае с частными домами нарушение тишины чаще всего происходит не из-за соседей, а других внешних факторов — транспорта, вывоза мусора, стройки или общественных заведений.ТранспортРядом с домом может быть трасса, железнодорожные пути или аэропорт. В таких случаях администрация города предпринимает меры по снижению шума (например, установкой специальных заборов), однако возможны отдельные случаи нарушения тишины вблизи жилых домов, например, сигнализация автомобиля.“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.Вывоз мусораПо закону вывоз мусора должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.“Если шум вызван вывозом мусора, в столице нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.СтройкаВ случае с шумом со стройки необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС или в прокуратуру.ЗаведениеКак правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.Закон о тишине для новостроекНовостройки — это те же многоквартирные дома, в которых должен соблюдаться закон о тишине, однако есть одно дополнение:“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.Закон о тишине в частном секторе и на дачеВ России нет отдельного закона, регулирующего шум на дачных участках. В зависимости от того, в каком населенном пункте или области находится загородный дом, применяются региональные нормы.Штраф за нарушение тишиныВ случае нарушения "Закона о тишине" предусматривается:Власти Москвы, например, установили следующие суммы штрафов:“За нарушение закона о тишине в Москве гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам — от 4 000 до 8 000 рублей, а юридическим лицам — от 40 000 до 80 000 рублей”, — рассказала Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Рекомендации юристовНовый проект закона о тишине предусматривает механизм санкций по отношению к нарушителям. Жильцы могут получить право выбирать на собраниях ответственного, который будет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юрлиц. Закон будет действовать не только в квартирах, но и в подъездах и дворах.Юристы уточняют, что существуют исключения, под действие закона о тишине не попадает шум от действий, направленных:Плач ребенка, шаги или текущая из крана вода тоже не попадают под понятие "шум".

https://ria.ru/20231023/tishina-1904609803.html

https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html

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https://ria.ru/20231023/tishina-1904586871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)