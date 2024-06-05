https://ria.ru/20240605/yazyk-1950720776.html
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка
Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:12
2024-06-05T16:12
2024-06-05T16:29
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и усилит обороноспособность страны. Креминь 2 мая заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. "В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы - ред.) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины. Как считает Креминь, "соблюдение требований языкового закона… является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государств". Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240502/ukrainizatsiya-1943507574.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943544887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка
Омбудсмен Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и усилит обороноспособность страны.
Креминь 2 мая заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны.
"В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы - ред.) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины.
Как считает Креминь, "соблюдение требований языкового закона… является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государств".
Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
и русским языком. В 2019 году Верховная рада
приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.