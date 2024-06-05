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На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка - РИА Новости, 05.06.2024
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16:12 05.06.2024 (обновлено: 16:29 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/yazyk-1950720776.html
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка - РИА Новости, 05.06.2024
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка
Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:12
2024-06-05T16:29
в мире
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россия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и усилит обороноспособность страны. Креминь 2 мая заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. "В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы - ред.) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины. Как считает Креминь, "соблюдение требований языкового закона… является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государств". Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240502/ukrainizatsiya-1943507574.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943544887.html
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в мире, украина, россия, тарас креминь, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Тарас Креминь, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
На Украине придумали, как укрепить обороноспособность с помощью госязыка

Омбудсмен Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь призвал сотрудников военкоматов говорить на украинском языке, по его словам, это объединит общество и усилит обороноспособность страны.
Креминь 2 мая заявил о необходимости переходить от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Киеве призвали перейти к "наступательной украинизации" страны
2 мая, 15:49
"В соответствии с законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы - ред.) обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса языкового омбудсмена Украины.
Как считает Креминь, "соблюдение требований языкового закона… является залогом единства и укрепления обороноспособности нашего государств".
Креминь 17 апреля заявил, что русский язык через три месяца должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Киеве пожаловались на "засилье русского языка" в городах
2 мая, 18:20
 
В миреУкраинаРоссияТарас КреминьСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
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